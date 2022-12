Erice, Toscano: "Ecco perchè non ci sono le luminarie a valle"

17/12/2022 10:45:00

«Ho già spiegato ma voglio sottolinearlo nuovamente: purtroppo, quest'anno, non è stato possibile, con nostro grande dispiacere, poter allestire le luminarie e gli addobbi per abbellire e dare il senso del Natale a valle.

Questo ha creato polemiche e molto disappunto tra i cittadini. Gli allestimenti natalizi sul Borgo sono stati realizzati grazie a un finanziamento che riceviamo ogni anno dalla Regione Siciliana perché Erice fa parte dei “Borghi più Belli d'Italia e di Sicilia”, un finanziamento ad hoc».

Così la sindaca di Erice, Daniela Toscano, spiega il perché non siano state montate le luminarie a valle.

«I fondi ricevuti possono essere utilizzati solo per promuovere le iniziative per l’abbellimento dei Borghi, e quindi nel nostro caso del centro storico. Siamo una comunità e, purtroppo i problemi sono noti: abbiamo avuto una spesa extra di 1 milione di euro per il “caro-energia”. Avevamo stanziato dei fondi - aggiunge la sindaca di Erice Daniela Toscano - ma è stato necessario dirottarli in questa spesa. Voglio, infine, sottolineare che il nostro è un Comune solido. Abbiamo, infatti, approvato il bilancio consuntivo e siamo tra i pochi comuni siciliani e ciò eviterà la paralisi amministrativa. Ci accingiamo ad approvare il bilancio e il consolidato, strumenti fondamentali per l’attività politico amministrativa e per la vita della comunità. Da un lato, ovviamente, sono dispiaciuta per la mancanza di luminarie a valle, dall’altro, sono consapevole che recupereremo l’anno prossimo».