Marsala, si sistemano strade e marciapiedi. Lavori per 543mila euro

18/12/2022 18:00:00

Approvato un nuovo progetto per lavori di manutenzione strade, banchine e marciapiedi Marsala. Un investimento complessivo di 543 mila euro, già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio comunale, che riguarderà il centro urbano e i versanti sud/nord.

I lavori saranno effettuati in base all'urgenza determinata dal grado di dissesto delle strade, verificato a seguito di sopralluoghi nel territorio.

Analoga procedura è stata seguita per la manutenzione dei marciapiedi, laddove la pavimentazione risulta sconnessa (principalmente in presenza di alberature) o necessita di abbattimento di barriere architettoniche per agevolare il transito dei disabili.

Intanto, con Determina dirigenziale è stata approvata la procedura di gara per un importo a basa asta di poco superiore a 400 mila euro, al termine della quale si potranno avviare i lavori.

*****

RISORSE IDRICHE DIGA DELIA-TRINITÀ E RUBINO. IL SINDACO GRILLO: “URGENTE INCONTRO CON I PARLAMENTARI REGIONALI - “È urgente un incontro con i presidenti delle cantine vitivinicole, i deputati regionali, gli operatori di settore, gli agricoltori al fine di valutare e programmare tutti i necessari interventi e le opportune iniziative da proporre al Governo della Regione Siciliana, al Ministero delle Infrastrutture ed alla Protezione Civile”. È quanto scrive il sindaco Massimo Grillo in una nota indirizzata ai Deputati regionali e ai presidenti delle Cantine sociali della provincia di Trapani, nonché a Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Consorzio DOC Sicilia, al fine di evitare il reiterarsi delle difficoltà che gli agricoltori hanno dovuto affrontare nel corso di quest'anno. Il rischio è quello di trovarsi a ridosso della stagione irrigua in assenza di provvedimenti concreti, tali da assicurare la risorsa idrica disponibile per l’irrigazione dei campi. Il punto su cui il sindaco di Marsala ha richiamato l'attenzione dei Rappresentanti istituzionali è la progressiva riduzione del livello idrico autorizzato all’interno degli invasi delle dighe Delia-Trinità e Rubino, con riduzione dei volumi disponibili per usi irrigui. Ciò comporta con gravi danni alle produzioni agricole, nonchè pesanti conseguenze nei confronti di quanti operano direttamente o indirettamente nel comparto agricolo del nostro territorio. “Invito gli Onorevoli Parlamentari, conclude il sindaco Grillo, a volersi fare carico della questione, assumendo le iniziative più opportune ed ogni tempestivo intervento al fine di assicurare ai coltivatori dei nostri territori un volume idrico adeguato ai fabbisogni delle proprie aziende”.