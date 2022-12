Marsala, in consiglio comunale stanno cambiando tutti partito

19/12/2022 06:00:00

Era nell’aria già dalle elezioni regionali e adesso il gruppo di Fratelli d’Italia torna a formarsi in consiglio comunale a Marsala.

E' Giancarlo Bonomo che entra nel partito di Giorgia Meloni, dopo avere sostenuto il deputato Nicola Catania: "Più che doveroso, è davvero un piacere dare un caloroso benvenuto al consigliere Giancarlo Bonomo. Grazie al suo ingresso in Fratelli d'Italia, si forma il nuovo gruppo consiliare".



Con queste parole Michele De Bonis, presidente del Circolo Fratelli d'Italia di Marsala, sottolinea la soddisfazione per il buon traguardo raggiunto.

I complimenti per l’ingresso sono arrivati anche dal senatore Raoul Russo: "Benvenuto a Giancarlo e complimenti al Circolo di Marsala per la sua capacità di creare un partito attrattivo e inclusivo”.

Manovre in consiglio comunale che hanno visto anche il passaggio del consigliere Gaspare Di Girolamo dall’UDC alla Nuova DC di Totò Cuffaro, sono tutti passaggi di assestamento in vista della nuova giunta o di un rimescolamento della stessa che avverrà dopo le feste di Natale.

Il sindaco Massimo Grillo ha più volte manifestato la necessità di dare un cambio di passo alla sua amministrazione, assumerà delle scelte che porteranno fuori più di qualche assessore e cercherà di blindarsi per i prossimi anni che condurranno al rinnovo delle cariche.

Altri consiglieri sono in attesa di fare dei passaggi, interessante sarà la scelta di Piergiorgio Giacalone, attualmente rimasto l’unico consigliere di ProgettiAmo Marsala, che esprime il vice sindaco in giunta, Paolo Ruggieri.

Le voci che circolano poi sono anche di due consiglieri pronti a passare con Azione, mentre Italia Viva potrebbe essere all’opposizione esterna di questo governo cittadino e proiettarsi già alle prossime amministrative costruendo un percorso diverso e opposto a Grillo.



Nel frattempo alcuni consiglieri comunali, da quelli di opposizione della prima ora a quelli che poi lo sono diventati, si sono già riuniti più volte per mandare avanti un progetto civico che guardi alle prossime amministrative, il punto di partenza è la totale discontinuità dal sindaco attuale. Si torna a parlare di civismo ma spesso dietro questa bandiera si concentrano più donne e uomini politicizzati di chi sta dentro i partiti e ne ha una tessera.

E’ un modo per attirare elettori e cittadini dentro il calderone del consenso, con la partecipazione attiva, ma sulla totale estraneità della politica non c’è da scommetterci.

Gli inizi di gennaio saranno di novità e anche di decisioni chiare da parte dei partiti.

Ultime convocazioni per il consiglio comunale di Marsala per il 2022, si tornerà in Aula il 20, 21 e 27 dicembre alle 16.