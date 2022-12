Malviventi scatenati, è allarme a Mazara. Cinque furti in pochi giorni

28/12/2022 15:00:00

Escalation di furti a Mazara del Vallo. Sono stati messi a segno almeno cinque colpi negli ultimi giorni ai danni di attività commerciale e non solo. Il giorno di Natale, dopo aver forzato la porta d'ingresso della gelateria "Vincenzo Coppola", nei pressi di corso Vittorio Veneto, i malviventi hanno portato via un bottino di 1.500 euro.

Sempre il giorno di Natale, nella sede della Caritas Diocesana e della Fondazione San Vito, hanno rubato due macchine da cucire (raccontiamo qui).

Nei giorni scorsi, invece, erano stati un negozio di scarpe, una pasticceria e un panificio, le attività prese di mira che hanno consentito ai ladri di portare via i soldi dalle casse, per un totale di 800 euro. Le forze dell'ordine, con l'aiuto di alcuni testimoni e delle telecamere di videosorveglianza, stanno indagando per cercare di individuare gli autori di questi furti.

Nelle settimane scorse altri due furti clamorosi: uno al Conad Superstore di via Bressarione e l'altro, invece, al Centro di raccolta comunale dei rifiuti dove è stato rubato un trattore, servito poi per sradicare la cassa automatica di una stazione di rifornimento a Petrosino.