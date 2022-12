Torna la climatizzazione al Teatro Impero di Marsala. 900mila euro per l'asilo a Bosco 

28/12/2022 13:09:00

Tornano l'aria condizionata ed il riscaldamento al Teatro Impero di Marsala.

Sono stati infatti aggiudicati i lavori di messa in sicurezza e manutenzione per lo storico Teatro “Impero” di Marsala sito nel Parco archeologico di Capo Lilibeo, inclusa, appunto, la riattivazione dell'impianto di climatizzazione. Gli interventi, finanziati dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di quasi 230 mila euro (Fondo Sviluppo e Coesione - Patto del Sud), riguardano anche il miglioramento acustico, visivo e tecnologico della struttura, nonché il contenimento del consumo energetico.

L'impresa cui sono stati affidati i lavori è la “Intesa Verde” di Trapani. Verrà collocata anche i una “americana” esterna al palcoscenico (12 metri di lunghezza), su cui saranno collocati luci e fari da direzionare sul palcoscenico.

Con una capienza di circa 1.200 posti (poco più di 800 in platea e quasi 350 in galleria), il "Cine Teatro Impero" - terzo in Sicilia per capienza - occupa un'area di circa 1.600 mq. Costruito agli inizi del XX secolo come “Arena Roma”, negli anni '30 fu coperto e trasformato in sala proiezione film. Ampliato e ristrutturato, dal 1955 assunse l'attuale conformazione. Durante i lavori di ristrutturazione sono stati ritrovati dei mosaici, conservati in due vani del cantinato.

ASILO NIDO. Si torna a parlare del nuovo asilo nido di Contrada Bosco. Srà realizzato in contrada Bosco a seguito della riqualificazione dell’immobile che, prima, ospitava la scuola primaria appartenente all'Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”. L'investimento complessivo, alla luce dell'aggiornamento al nuovo prezziario dello scorso luglio, ammonta a 960 mila euro. Si aggiunge agli asili nido operativi ad Amabilina, Sappusi e in contrada Sant'Anna, nonché alle due sezioni primavera del Giardino d'Infanzia Baccelli. I 32 bambini che saranno ospitati nella nuova struttura di contrada Bosco - suddivisi in due sezioni, “piccoli” (n.12, da 0 a 1 anno) e “grandi” (n.20, da 13 mesi a 3 anni) - si aggiungono ai 138 piccoli (tra 0-36 mesi) degli asili di Amabilina/Sappusi/Sant'Anna e ai 20 (tra 2 e 3 anni) che accoglie il “Baccelli”. In più, è stato già finanziato un precedente progetto di asilo nido in viale Whitaker (600 mila euro con “Agenda Urbana”, si è in attesa del relativo Decreto), anche questo idoneo per accogliere altri 32 bambini. In contrada Bosco, il progetto prevede l'ammodernamento e il riadattamento dell’edificio esistente, risanandolo nelle parti murarie e nei solai, con nuovi servizi igienici, la sostituzione di pavimentazioni e infissi, nonché la realizzazione di una veranda. Tra gli interventi, anche l'adeguamento alle nuove normative dell'impianto elettrico e la realizzazione di quello idrico, di riscaldamento e di climatizzazione, nonchè di un impianto fotovoltaico e uno solare termico. Sarà ora compito del settore Pianificazione e Gestione del Territorio, che ha redatto il progetto, avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. Intanto il Comune di Marsala non ha voluto partecipare al bando del Pnrr per la creazione di altri asili nido. E' stato l'unico Comune in tutta la provincia. Il Sindaco Grillo ha preferito utilizzare i fondi del Pnrr per realizzare un ippodromo.