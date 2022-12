I fatti del 29 Dicembre: Ratzinger, il Covid,la stretta sulle Ong 

29/12/2022 07:08:00

Ecco le principali notizie di oggi, 29 Dicembre 2022.

Ratzinger sta morendo. I giornali lo descrivono febbricitante, semi-cieco, minato dalle difficoltà respiratorie, ormai non più in grado di alzarsi dal letto. Ieri mattina, durante l’udienza del mercoledì, papa Francesco ha chiesto ai fedeli di pregare per lui

• Il Covid torna a preoccupare l’Italia. Il ministero della Salute ha imposto tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. I cinesi non dicono niente all’Oms, dobbiamo capire se la fine della politica Covid zero ha contribuito a dar vita a nuove varianti

• Il Consiglio dei ministri ha approvato la stretta sulle navi delle Ong. Per chi non rispetta le nuove regole sono previste sanzioni. Nel decreto anche una norma per semplificare la richiesta di asilo

• A Lampedusa e in Sicilia, continuano gli sbarchi. La Ocean Viking farà scendere i migranti nel porto di Ravenna. Attracco previsto per sabato alle 13

• Tra ghigliottina, chiame deserte e sedute fiume, la Camera ha dato la fiducia al governo sul decreto Rave. Oggi in Senato si vota la fiducia sulla manovra

• I 55 obiettivi della seconda tranche del Pnrr sono stati raggiunti

• Secondo Dagospia, John Elkann vuole vendere Repubblica

• Belgrado ha ricevuto garanzie da Usa e Ue che saranno accolte le richieste dei serbi del Kosovo per porre fine alle proteste con blocchi stradali. Il presidente serbo Vucic si recherà al confine fra Serbia e Kosovo per parlare con i rappresentanti serbi e convincerli a rimuovere le barricate

• L’esercito ucraino ha liberato la città di Kreminna, nella regione di Luhans’k. Bombe a Kharkiv e Kherson

• Pare che Diletta Miatello, la donna che ha ammazzato la madre e ridotto in fin di vita il padre, abbia agito per denaro. È in carcere a Verona, si è chiusa in un ostinato mutismo

• Si è presentato in questura a Milano e si è consegnato agli agenti il quinto dei sette ragazzi evasi il giorno di Natale dal carcere minorile Beccaria. Ne restano liberi ancora due

• Un pedofilo di 57 anni è stato arrestato a Napoli. Lo cercavano da mesi. Ha stuprato quattro bambine

• Il ministro Tajani ha convocato l’ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri per chiedere di sospendere repressione e condanne a morte

• La Corte suprema americana ha prorogato la legge che limita l’ingresso dei migranti per la pandemia

• L’attore Paolo Calissano non è morto di overdose, ma si è suicidato. La procura ha chiesto l’archiviazione del caso

• CR7 sta cercando personale per la sua villa vicino a Lisbona. Paga 6 mila euro al mese

• Jo Mersa Marley, cantante giamaicano, figlio di Stephen Marley, nipote di Bob Marley, è stato trovato morto nella sua auto. Ancora non si sa cosa sia successo. Aveva 31 anni

Titoli

Corriere della Sera: L’appello del Papa: «Pregate, Benedetto sta male»

la Repubblica: Il virus piomba sul governo No Vax

La Stampa: Covid, la sindrome cinese

Il Sole 24 Ore: Energia, tutti gli aiuti della manovra

Avvenire: Il mondo prega per Benedetto: «Malato grave»

Il Messaggero: Covid, torna l’allarme cinese

Il Giornale: Riecco il Covid (e i suoi tifosi)

Qn: Covid, tampone a chi arriva dalla Cina

Il Fatto: Covid dalla Cina, paura come 3 anni fa

Libero: Ci risiamo coi cinesi infetti

La Verità: Torna la paura Covid, controlli sui cinesi

Il Mattino: Covid, torna l’incubo cinese

il Quotidiano del Sud: Nomine, scatti la caccia ai talenti!

il manifesto: In fondo a destra

Domani: Il ministro Crosetto ha un’idea di stato contraria alla Costituzione