Ha sottratto 170mila euro. Condannato Carabiniere in Sicilia 

Tentato omicidio nella notte di Capodanno: arrestato Leonardo Russo, 21 anni, di Marsala

Leonardo Russo, 21 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio la notte di Capodanno. Ha accoltellato un 17enne in centro storico a Oristano, in Sardegna. Quando mancavano pochi minuti a mezzanotte, in un vicolo del...