Sono terminate le riprese de "I leoni di Sicilia", la fiction tratta dal libro di Stefania Auci 

03/01/2023 19:10:00

Sarà una grande pubblicità per le bellezze di Favignana, Palermo e di tutta la Sicilia Occidentale.

Si sono concluse le riprese della serie tv "I Leoni di Sicilia", diretto dal regista Paolo Genovese e tratto dal bestseller di Stefania Auci, sulla saga della famiglia Florio. Ad annunciarlo in questi giorni diversi post sui social degli attori protagonisti della produzione girata anche a Palermo che andrà in onda su Disney +, tra cui quelli di Vinicio Marchioni e di Miriam Leone.

L'attrice catanese che sarà Giulia Portalupi, rivolgendosi proprio alla donna che interpreterà, ha scritto: "Grazie per le emozioni di questi mesi, per i luoghi bellissimi in cui mi hai portato, anche quelli dell’anima, per le persone meravigliose che mi hai fatto incontrare, per la gioia ogni giorno di arrivare sul set e indossare i tuoi panni. A tutti voi 'Leoni' e al nostro condottiero Paolo Genovese di questa produzione super mega bella dico grazie con tutto il mio cuore. A presto ciurma meravigliosa. Siamo stati felici! Vi taggo anche senza tag da Piazza Marina con amore".

Marchioni che interpreterà Paolo Florio ha dedicato il suo post alla scrittrice trapanese Stefania Auci: "Mi hanno insegnato che la prima responsabilità per un attore è nei confronti dell’autore, autrice in questo caso: 'Il terremoto è un sibilo che nasce dal mare, s’incunea nella notte. Gonfia, cresce, si trasforma in un rombo che lacera il silenzio'. Il mio Paolo Florio sta tutto nell’incipit del romanzo. Un onore aver dato vita a quest’uomo rude e visionario, che a tratti ho insopportabilmente odiato per farlo, sperando di aver reso il servizio migliore a chi ha scritto questa saga così tanto amata, a chi l’ha letta creandosi un immaginario personale e a questo personaggio semi dimenticato dalla Storia. Con poco fare tanto è un altro insegnamento che mi porto dentro. Da luglio a oggi. Una macchina produttiva gigantesca, il meglio del meglio in ogni reparto".