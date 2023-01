Le notizie di oggi, 5 Gennaio 2023: i funerali di Ratzinger, Totti indagato, Qatargate

05/01/2023 07:29:00

Vediamo le notizie principali di oggi, 5 Gennaio 2023, in Italia e nel mondo.

• Questa mattina alle 9.30 si terranno i funerali di Benedetto XVI. Rito presieduto da papa Francesco, ci saranno 120 cardinali, 400 vescovi, quasi 4 mila preti, quasi 60 mila fedeli. E poi: presidenti, primi ministri, teste coronate da tutto il mondo

• Francesco Totti è finito nel mirino dell’antiriciclaggio per il gioco d’azzardo. Avrebbe sperperato centinaia di migliaia di euro in scommesse. Controlli su due conti, uno dei quali cointestato con Ilary Blasi, la moglie dalla quale si sta separando

• Il corpo ritrovato a novembre a Novellara (Reggio Emilia) era di Saman Abbas. La giovane è stata identificata da un’anomalia ai denti. Aveva il collo spezzato. Probabile che sia stata strangolata. A febbraio il processo

• A Genova una guardia giurata di 32 anni ha ucciso la fidanzata, di 24, da cui si stava separando, poi si è suicidato. È il primo femminicidio dell’anno

• Qatargate, i detective federali belgi stanno esaminando i computer, i supporti informatici, i cellulari e i documenti sequestrati il 9 dicembre. Emergeranno altri politici corrotti?

• La Ue autorizza la messa in commercio della farina di grilli. Potrà essere usata anche per pane, pasta, biscotti, cracker, grissini, etc.

• L’ex direttore dell’agenzia spaziale russa, Roskosmos, Dmitrij Rogozin, ferito nel Donbass con Caesar 155 mm di fabbricazione francese, ha inviato a Emmanuel Macron una scheggia del proiettile di artiglieria rimosso dal suo corpo. Intanto il presidente francese promette carri armati a Zelens’kyj

• Covid, l’Ue dice sì a tamponi per chi parte dalla Cina. Consiglia anche di indossare mascherine in aereo

• La Svezia dice che non ci sarà un patto per i migranti prima del 2024. I Paesi sovranisti per ora non ne vogliono sapere

• Borse europee in rialzo. Il gas scende a 65 euro mwh. Dopo la Germania e Spagna, l’inflazione scende anche in Francia

• Kevin McCarthy, candidato dei repubblicani a diventare Speaker della Camera, non è ancora riuscito a trovare i voti. Trump è intervenuto in suo aiuto, ed è stato controproducente

• Nel penitenziario di Bonne Terre, nello Stato del Missouri, una transessuale è stata giustiziata. Nel 2003, quando era ancora uomo, aveva commesso un omicidio

• Teheran s’infuria con Parigi per la pubblicazione di un numero speciale di Charlie Hebdo con 35 vignette contro i mullah

• Iran, l’attrice Taraneh Alidoosti, arrestata il 17 dicembre per aver sostenuto le proteste contro il regime, è stata liberata su cauzione

• Quelli di Ultima Generazione hanno tirato della vernice arancione sulla facciata del palazzo Matignon, a Parigi, sede del governo francese. La polizia ha arrestato due ragazzi di 20 e 22 anni

• Il polacco arrestato a Milano nega di essere l’aggressore della turista israeliana. Nell’attesa dei test del Dna sui due coltelli, il ragazzo resta in carcere. Per il giudice «è pericoloso»

• Olivia Hussey e Leonard Whiting, i Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount. Dicono di essere stati sfruttati sessualmente durante una scena di nudo nel film. All’epoca avevano 15 e 16 anni e, ora che ne hanno più di 70, chiedono 500 milioni di dollari per aver mostrato natiche e seno

• Apple perde mille miliardi in un anno. Meta dovrà pagare una multa di 390 euro per non aver rispettato il Gdpr. Twitter non paga l’affitto e l’impresa di pulizie. I dipendenti si portano la carta igienica da casa

• A 81 anni Dave Clayton lascia i Simply red. Dice che non vuole più andare in tour

• Ieri sera a San Siro l’Inter ha battuto il Napoli 1 a 0 con un gol di Dzeko. Il campionato è riaperto

Titoli

Corriere della Sera: «Tamponi a chi vola dalla Cina»

la Repubblica: Meloni pigliatutto

La Stampa: Centomila per l’ultimo saluto a Benedetto

Il Sole 24 Ore: Calo del gas e inflazione giù in Francia spingono le borse al rally di inizio anno

Avvenire: Orecchie da migranti

Il Messaggero: Meno burocrazia, ecco il piano

Il Giornale: Trappola svedese

Leggo: Ratzinger, il grande abbraccio

Qn: Prezzi e bollette: ecco come salvarsi

Il Fatto: Ora chi protesta rischia più di chi ruba milioni

Libero: Resa dei conti tra Papi nel giorno dei funerali

La Verità: Padre Georg: «Sulla messa in latino Bergoglio spezzò il cuore a Benedetto»

Il Mattino: Niente drammi

il Quotidiano del Sud: No a noi contro loro

il manifesto: La forza della Regione

Domani: Agli attivisti viene contestato un reato che non hanno commesso