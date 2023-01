EricèNatale: gli appuntamenti in programma per l’Epifania

05/01/2023 18:37:00

Venerdì 6 gennaio, alle ore 12.00, nella cornice della Chiesa di San Cataldo, a Erice,

si terrà un concerto organizzato dall’Associazione “Salvare Erice”.

Cinque giovanissime soliste dell’Orchestra Sheherazade si esibiranno, in formazione cameristica denominata Quintetto Sheherazade, diretto dal M^ Luigi De Vincenzi. Giulia Sirhindi al flauto, Alice Anelli all’oboe, Miriam Anselmo al clarinetto, Francesca Accardo al corno, Erika Panfalone al fagotto, proporranno un programma con musiche di Purcell, Mozart, Rossini e altri compositori russi e polacchi. L’ingresso è gratuito. L’Orchestra Sheherazade è un’orchestra giovanile composta da allievi ed ex allievi delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Trapani e da studenti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

Per celebrare all'insegna del divertimento e del buonumore l’Epifania, la colorata parata delle Befane a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”. Dalle 16.00 alle 20.00, in giro per il borgo, le simpatiche befane distribuiranno sorprese e dolciumi.

EricèNatale - Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte con il sostegno de I Borghi più belli d’Italia e la Funierice, in collaborazione con l’ Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, la Proloco di Erice, la Cooperativa Kleos, la Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, la Montagna del Signore, l’Associazione “Amici della Musica” di Trapani, l’Associazione “Amici della Musica” di Palermo, l'Associazione Salvare Erice, l’Associazione Nerd Attack, l’Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, l’Istituto Tecnico Turistico “Sciascia e Bufalino”. I mercatini di Natale e la casetta di Babbo Natale sono a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”.