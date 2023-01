Calcio Promozione: Il rinnovato Marsala sfida il Kamarat nella prima di ritorno

06/01/2023 16:45:00

E' un Marsala rinnovato quello che affronterà domenica alle 15.00, al Mariano Di Dia di Strasatti, il Kamarat nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione Sicilia girone A. Rinnovamento che avevamo già potuto vedere in campo, nel turno precedente, nel match contro il San Vito Lo Capo e che è stato foriero di un pareggio che ha portato in dote il primo punto in classifica per i biancoazzurri di Nanni Amodeo, autore peraltro del gol del pareggio.

La società lilibetana, negli ultimi mesi, ha passato uno dei peggiori momenti della sua storia, e questa svolta, tanto voluta ed accaduta anche grazie all’apertura del mercato, sancisce la volontà del sodalizio di uscire da tutte le problematiche iniziali per poter presentare una nuova stagione sportiva che ha come primo obiettivo la salvezza.

Si registra l’ingresso del Direttore Generale nella persona del Sig. Diego Renda che al suo fianco avrà il supporto del Sig. Bartolo Quinci in qualità di Team Manager. La squadra è stata affidata al capitano Nanni Amodeo, l’attaccante marsalese ha iniziato la stagione nelle file del Petrosino. Con lui si spostano sul fronte lilibetano, il difensore Davide Quinci che prende anche la fascia di vice-capitano, il portiere Giacomo Rustico, l’attaccante Vincenzo Quinci, il difensore Antonino Rizzo, il difensore Nino Gancitano ed il centrocampista Piernicola Impeduglia. Giungono a Marsala anche i centrocampisti Benny Pulizzi ed Omar Sekkoum che hanno iniziato la stagione alla Folgore Castelvetrano, ed il difensore esterno Dario Meo proveniente dalla Mazarese. Altri movimenti di mercato e societari si attendono nei prossimi giorni.