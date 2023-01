I fatti del 9 Gennaio 2023: i funerali di Vialli, lo scontro tra ultrà, il caos in Brasile 

09/01/2023 06:54:00

Vediamo i fatti principali e i titoli di oggi, 9 Gennaio 2023.

• A Londra oggi si celebrano in forma privata i funerali di Gianluca Vialli, morto a 58 anni per un tumore al pancreas

• Scontri tra 300 ultrà di Napoli e Roma sull’A1, all’altezza di Arezzo. Almeno un ferito e 13 chilometri di coda

• In Brasile migliaia di sostenitori di Bolsonaro hanno assaltato il Parlamento e altri palazzi del potere. Mentre in Italia era notte, la polizia è riuscita a sgomberare le sedi delle istituzioni: oltre 400 persone sono state arrestate

• Il nuovo anno si è aperto con il caro carburanti: il diesel si avvicina a 2,5 euro al litro, quello della benzina ai 2 euro. Il governo ordina i controlli della finanza ai distributori

• Da ieri i viaggiatori che arrivano in Cina non dovranno più sottoporsi a tampone e quarantena, ma i confini rimarranno chiusi ai turisti

• A Washington il repubblicano Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera alla quindicesima votazione, dopo uno stallo che non si vedeva dal 1859

• Vladimir Putin si è fatto riprendere mentre assisteva da solo alla messa per il Natale ortodosso

• Il miliardario cinese Jack Ma, fondatore di Alibaba, non controllerà più Ant Group, il servizio di pagamenti più grande al mondo

• In Iran sono stati impiccati altri due manifestanti. Prima erano stati torturati

• Quaranta ragazzi sono finiti in ospedale per un’intossicazione in un rifugio a Cuneo

• Daniel Barenboim si è dimesso dalla direzione della Staatsoper di Berlino per problemi di salute

• È morto Adam Rich, l’attore che interpretava il bambino de La famiglia Bradford. Aveva 54 anni

• Il Napoli torna a vincere: 2-0 sulla Sampdoria. Milan Roma è finita 2 a 2. La Lazio si fa recuperare due gol dall’Empoli. Pareggio tra Salernitana e Torino e tra Spezia e Lecce

• Mikaela Shiffrin vince il gigante di Kranjska Gora davanti a Federica Brigone ed eguaglia il record di vittorie in Coppa del mondo di sci detenuto da Lindsey Vonn.

• Andrew Howe ha annunciato il ritiro dall’atletica

Titoli

Corriere della Sera: Brasile, assalto al Parlamento

la Repubblica: Gli ultrà di Bolsonaro all’assalto del Parlamento

La Stampa: Il Brasile assediato

Il Sole 24 Ore: Bonus casa e 110% / test di convenienza da rifare nel 2023

Il Messaggero: «Un tutor per alunni più difficili»

Il Giornale: I violenti del pallone terrorizzano l’Italia

Qn: Carburante alle stelle, scatta l’inchiesta

Il Fatto: I delitti impuniti allarmano FdI. «Ora la Cartabia va cambiata»

Libero: Lo scontro tra i Papi

La Verità: A Camere sciolte l’ex governo piazza 82 nomine

Il Mattino: L’urlo di Osi

il Quotidiano del Sud: Il circolo vizioso che fa saltare il banco

Domani: Altro che rave e ambientalisti / La violenza è quella dei tifosi