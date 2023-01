I fatti del 18 Gennaio: Messina Denaro, scende il prezzo del gas, i benzinari e lo sciopero

18/01/2023 06:56:00

Vediamo insieme i fatti in Italia e nel mondo di oggi, 18 Gennaio 2023.

• Matteo Messina Denaro viveva indisturbato. Aveva un appartamento ben ristrutturato a Campobello di Mazara, faceva shopping a Palermo, andava a cena fuori. In casa aveva il frigo pieno, viagra e preservativi

• Matteo Messina Denaro verrà difeso da sua nipote Lorenza Guttadauro. La legale è figlia di Filippo Guttadauro e di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss

• Matteo Messina Denaro sta molto male. Lo dice il medico che lo aveva in cura

• Lo sciopero dei benzinai per ora è stato congelato. L’incontro al Ministero delle Imprese non ha portato risultati. Le parti dovrebbero incontrarsi di nuovo domani

• A febbraio le bollette del gas dovrebbero calare del 30-35%

• Il Parlamento, in seduta comune, ha eletto nove dei dieci membri laici del Csm. Per il decimo, non si è trovato l’accordo. Se ne riparla martedì prossimo

• Pier Antonio Panzeri si è pentito, vuole patteggiare. Dice di aver dato 120-140mila euro a Marc Tarabella, che però respinge le accuse

• A Dnipro non si scava più sotto le macerie. I morti sono 44, i feriti 79, i dispersi 20. Si dimette il consigliere di Zelensky, che aveva parlato di un missile deviato da Kiev

• Bruxelles dà 18 miliardi a Kiev. Putin rafforza le forze armate

• Caso Metropol, la procura chiede l’archiviazione. Dall’indagine non è chiaro in che modo la transazione petrolifera avrebbe potuto finanziare la Lega. La decisione spetta al gip

• Per la prima volta in più di 60 anni, la popolazione cinese è diminuita. L’India sta per diventare il Paese più popoloso al mondo

• Il maltempo ha fatto danni al sud. A Roma due senzatetto sono morti di freddo

• Il ministro Schillaci dichiara guerra al fumo. Punta a una generazione libera dal tabacco entro il 2040

• In Inghilterra un agente ha ammesso di aver approfittato della divisa per violentare almeno 12 donne

• In Sardegna un uomo sui 30 anni - accusato di essersi denudato davanti a due bambini - ha mandato un messaggio d’addio alla madre e si è suicidato per la vergogna

• Un milione di anziani vengono parcheggiati negli ospedali anche per una settimana perché non hanno assistenza a casa

• La deputata più ricca è Cristina Rossello. Ha un patrimonio di 2,1 milioni di euro. Il meno ricco è Soumahoro, che conta su un imponibile di 9 mila euro. Giuseppe Conte dichiara 35 mila euro e una Jaguar

• Coppa Italia, la Cremonese è riuscita nell’impresa di sconfiggere il Napoli 7 a 6 ai rigori

• Se ne è andato il coreografo e regista Gino Landi, maestro del varietà del sabato sera della Rai in bianco e nero. Aveva 89 anni

• È morta anche la donna più anziana al mondo. Era una suora francese, aveva 118 anni

Titoli

Corriere della Sera: Caccia ai segreti del padrino

la Repubblica: La tana dei segreti

La Stampa: «Il carcere duro non si tocca»

Il Sole 24 Ore: Effetto Bce, tassi sui prestiti oltre il 3%. Carovita all’8,1%, ai massimi dal 1985

Avvenire: Il prezzo della fede

Il Messaggero: Si pente il prestanome del boss

Il Giornale: Panzeri parla, il Pd trema

Qn: Il selfie del boss

Il Fatto: Tanti protettori di MMD dalla Sicilia alla Calabria

Libero: Cervelli latitanti: arrendetevi!

La Verità: La vera storia del Metropol

Il Mattino: La rete di protezione del boss

il Quotidiano del Sud: Lo Stato di tutti che funziona

il manifesto: Armata grossa

Domani: Appello di Amnesty al Parlamento / «Fermate il decreto contro le ong»