Il Marsala Futsal dopo l'euforia della Coppa si rituffa nel campionato

20/01/2023 07:05:00

Riprende il campionato di serie C1 di calcio a cinque, dopo la pausa della settimana scorsa, utile per dare spazio alla final four di Coppa Italia. Si riparte con il programma della quindicessima giornata, la seconda del girone di ritorno.

Final Four di Coppa Italia che ha visto trionfare il Marsala Futsal che battendo in finale il Mistral Carini, si è proclamato campione regionale ed è stato ammesso alla prima fase nazionale della competizione. Ancora della final four è doveroso ricordare che per la prima volta, a disputare un'esaltante finalissima, siano state due squadre della Sicilia occidentale. Giusto premio che va ad avvalorare i notevoli passi avanti fatti, negli ultimi anni in questo sport, dalle società del girone “A”, fronteggiando soprattutto le carenze di impianti sportivi che attanagliano la parte più occidentale della Sicilia.

Dopo la conquista della coppa e una settimana vissuta sulla scia dell’entusiamo per la grande vittoria di Patti, il Marsala Futsal deve rituffarsi nel campionato, dove, in quinta posizione è attardata di ben tredici punti dalla seconda in classifica. Nel turno casalingo la formazione di Mister De Simone si troverà di fronte il Punta Avugghia Bagheria, formaione già battuta tre a sei nella gara di andata. Il Punta Avugghia, attualmente attardato di quattro lunghezze dai lilibetani, ha vissuto un avvio di campionato non felice ma nella seconda parte del girone di andata, grazie anche ad alcuni innesti, è riuscita a risalire la china, uscendo dalla zona play out.

Con inizio alle consuete ore 17:00, sabato pomeriggio presso il Palazzetto dello sport di Marsala a dirigere l’incontro tra il Marsala Futsal e il Punta Avugghia Bagheria saranno i signori Luparello e Crapanzano entrambi della sezione di Agrigento. Al termine della gara la Dirigenza del Marsala avrà il piacere di brindare alla conquista della Coppa Italia regionale con i propri sostenitori, celebrando così questo importante traguardo.

“Abbiamo tantisimo terreno perso rispetto a chi ci precede – ha dichiarato Mister De Simone – non possiamo permetterci altri passi falsi, iniziando proprio da sabato contro il Punta Avugghia. L’entusiasmo di questa settimana per la vittoria della coppa – ha continuato il Mister – ci dovrà servire come propulsore, siamo un gruppo unito e possiamo giocarcela con chiunque. La formazione bagherese è in grande ascesa e non bisogna sottovalutarla, conosciamo benissimo il loro valore. Noi stiamo bene fisicamente e dobbiamo solo approcciarci nel giusto modo al match. A fine partita dobbiamo festeggiare con i nostri sostenitori la conquista della Coppa Italia, quindi dovrà essere festa!”

Giovanni Ingoglia