20/01/2023 20:02:00

Il maltempo di queste ore sta creando grandi disagi in tutta la Sicilia.

In particolare stanno vivendo una vera e propria odissea i passeggeri del volo Bologna Trapani operato da Ryanair, FR4301. Doveva arrivare alle 15 e 50. E' decollato da Bologna in orario, ma dopo appena mezz'ora di volo è stato comunicato ai passeggeri che sarebbero atterrati non a Trapani ma .... a Lamezia Terme, in Calabria.

I passeggeri sono stati fatti scendere all'aeroporto di Lamezia Terme, ed in bus stanno affrontando i 500 km di tragitto, in mezzo alla pioggia, per Trapani, senza considerare tutto il disagio dell'attraversamento dello Stretto di Messina. "E' assurdo dirottare un volo così lontano - dichiara un passeggero -. Era meglio a questo punto non partire".

Dirottato anche il volo da Milano Bergamo delle 16 e 35.