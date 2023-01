Ulisse e Penelope a teatro, mostre e tè letterari. Gli eventi del fine settimana

28/01/2023 06:00:00

Questo fine settimana dal pungente freddo in provincia di Trapani

si prospetta ricco di iniziative culturali per gli appassionati di arte, teatro e letteratura.

Dalle mostre che ci portano alla scoperta delle tradizioni del III e VI secolo nelle sale dei Musei di Baglio Anselmi e Parco Archeologico di Lilibeo agli incontri letterari all'ora del tè, passando per il mito di Ulisse e Penelope,rivisitato in chiave originale con Ornella Muti e Pino Quartullo.

MARSALA - E' stata inaugurata ieri, in occasione del Giorno della Memoria, la mostra "Segni della Memoria" ai Musei di Baglio Anselmi e Parco Archeologico di Lilibeo. Un'esposizione di lucerne che datano dal tardo antico (III sec. d.C.) al paleocristiano (VI sec. d.C.), con una luce puntata sulle lucerne ebraiche caratterizzate dalla rappresentazione della menorah, il candelabro a sette bracci divenuto, intorno al III sec. d.C. simbolo della fede giudaica la cui presenza ebraica a Lilibeo risale al periodo romano-imperiale (III sec. d.C.) e sembra di origine africana (Cartagine), come documentano le lucerne rinvenute in diversi settori della città tardo-antica e nelle aree cimiteriali che si sovrapposero alla necropoli punico-romana. ‘’Luci nelle tenebre’’ le lucerne rappresentano il segno della fede che accompagnò il popolo ebraico, nelle millenarie peregrinazioni e persecuzioni dall’esilio babilonese alla deportazione e sterminio nei campi di concentramento nazisti. Sabato 28 gennaio, alle ore 17.30, la visione degli oggetti d’uso legati alla mostra temporanea sarà accompagnata da sonorità e percezioni sensoriali attraverso la performance "Klezmer e viaggi mediterranei" diretto dal "Mattaliano clarinetto quartet". Sarà possibile visitare la mostra dal 28 gennaio al 5 febbraio con modalità ticket ordinario. Venerdì 27 gennaio l’accesso ai musei e al parco sarà gratuito.





MARSALA - In programma per sabato 28 gennaio, alle ore 17.oo presso l'Auditorium Vito Trapani, “Incontro con l’autore all’ora del tè”. Sarà presentato “Sciara - Prima c’agghiorna” il libro/audiolibro, (in siciliano con traduzione in italiano) scritto e interpretato da Luana Rondinelli, con le musiche de I Musicanti di Gregorio Caimi, edito da Navarra editore. L’evento è organizzato dall’officina artistica Carpe Diem ed è a ingresso libero. Nel corso del pomeriggio agli intervenuti sarà servito il tè. Un momento conviviale per gustare con tutti i sensi un pomeriggio dedicato alla letteratura nella “nostra lingua siciliana”.

MARSALA - Domenica 29 gennaio alle 18.00 per la Rassegna "Lo Stagnone – scene di uno spettacolo" va in scena al Teatro Immpero di Marsala "Mia moglie Penelope" con Ornella Muti e Pino Quartullo. Il mito di Ulisse e Penelope in una rilettura nuova e dall'epilogo sorprendente.Uno spettacolo liberamente tratto dal romanzo "Itaca per sempre" di Luigi Malerba con l'adattamento di Margherita Gina Romaniello. Info e prenotazioni ai numeri 320 8011864 e 338 2615790, prevendita sul sito Liveticket.it.

TRAPANI - Domenica 29 gennaio, alle ore 10.30, al Cinema Royal di via Fardella, a Trapani, si terrà la presentazione del romanzo “Si chiamava Eliot Mann”, di Giacomo Loria. All’evento, la cui organizzazione è a cura dell’Associazione culturale “L’Anfora di Calliope”, interverranno il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, Monsignor Gaspare Gruppuso, vicario foraneo per la zona pastorale di Trapani, e il dottor Giovanni Vassallo, già dirigente medico all’Asp di Trapani e medico di medicina generale. Il libro di Loria affronta una tematica delicata ispirata alla realtà dell’Ospedale Psichiatrico di Trapani – “Manicomio provinciale”, i cui spazi sono poi stati convertiti nella Cittadella della Salute. Dialogherà con l’autore la giornalista Jana Cardinale. Letture a cura di Maria Concetta Armetta.

TRAPANI - A Torre Ligny è possibile visitare la mostra fotografica su Trapani bombardata. Le fotografie presenti, sono quelle del fotografo trapanese Francesco Termini detto “Ciccio”, che al tempo della seconda guerra mondiale faceva parte della milizia e quindi gli era permesso fare fotografie ai ruderi dei palazzi trapanesi distrutti dalle bombe. Le fotografie resteranno esposte a Torre di Ligny per tutto il mese di gennaio. La mostra è organizzata dall’associazione Ermes e dal suo presidente, Giuseppe Puglia. Gli orari della visita sono dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tutti i giorni tranne il lunedì.

TRAPANI - Fino al 6 febbraio il Circo Sandra Orfei è a Trapani-Erice. Il Circo Sandra Orfei stazionerà in zona Casa Santa, via Madonna di Fatima. In programma i seguenti spettacoli: venerdì 20 gennaio, debutto ore 21.00; tutti i giorni ore 17.30 e ore 21.00; mercoledì chiuso per riposo. Visita allo zoo, domenica e festivi, mattina dalle 10.00 alle 13.00.

MARSALA - Domenica 29 gennaio è l'ultimo giorno per visitare la mostra "Arte Astratta e Concettuale in Italia" presso l’Ente Mostra di Pittura di Marsala. Un'occasione, a ingresso gratuito, per seguire un itinerario che dalle opere degli artisti siciliani del Gruppo Forma, Consagra, Accardi e Sanfilippo, passa per altri esponenti di punta all’area romana come Cagli e Mirko per giungere alla scrittura segnica di Arnaldo Pomodoro e alle esperienze della Pittura Analitica di Verna, Olivieri, Pinelli e Marchegiani che nel corso degli anni Settanta interpretano l’esigenza di ricondurre l’opera agli elementi primi della visione.

SALEMI - Nei locali del Museo della Mafia di Salemi è visitabile la mostra (dal martedì alla domenica fino al 31 marzo) "Confina... menti. Dall'oscurità la luce" dell'artista messinese Giacoma Venuti, meglio nota come Giko. Oltre quaranta opere inedite di varie dimensioni, rigorosamente in nero e bianco, create durante gli ultimi due anni per testimoniare le chiusure, fisiche e mentali, che ogni giorno creano barriere nei rapporti con gli altri e verso quanto ci circonda.