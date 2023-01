Controlli della polizia in tutte le stazioni della Sicilia 

I fatti del 31 Gennaio: Cospito resta al 41bis, le motivazioni sulla Juve, le indagini su Mmd

Vediamo quali sono i principali fatti in Italia e nel mondo di oggi, 31 Gennaio 2023, e i titoli dei quotidiani. • L’anarchico Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera per aver le cure adeguate. Per lui resta...