Calcio Femminile Marsala: l'azzurra Alessia Di Napoli a Milano per il torneo Calcio +15

Sarà Alessia Di Napoli una delle 18 selezionate per la speciale esperienza d’interesse nazionale "Calcio +15": l’azzurra infatti è stata scelta da mister Massimiliano Osman per rappresentare la Sicilia per la fase preliminare del torneo dedicato alle Selezioni Territoriali Under 15 Femminili, in partenza il 5 Febbraio 2023 alle ore 10:00 presso il Centro Sportivo "Real Trezzano" di Trezzano sul Naviglio (MI), dove avrà luogo la sfida del GIRONE 5 dov’è presente la formazione siciliana denominata Trinacria, insieme a Taurinense e Ticino.

Il torneo "Calcio +15" è un progetto di portata nazionale sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, riservato alle giovani calciatrici delle società del territorio e volto alla crescita del calcio femminile. Al Torneo parteciperanno 18 squadre di rappresentanza di rispettivi 18 territori e verrà suddiviso in due fasi: una fase preliminare interregionale con sei gironi di qualificazione ed una fase finale che si svolgerà dal 6 al 9 Aprile 2023.

Ma chi è Alessia di Napoli? È una delle poche giocatrici "marsalesi" ad aver raggiunto tale obiettivo, segue infatti ad Alessia Cammarata, Helena Clemente e Lucrezia Donato convocate nelle precedenti edizioni. L'atleta, classe 2009, è originaria di Valderice (TP) e proviene dal Valderice Calcio 2013. Da quest'anno è tesserata nel Marsala Calcio Femminile nonostante fosse legata in prestito da due anni alla squadra lilybetana per la partecipazione ai tornei Under15 e Under12 sotto la guida di mister Montalbano, che oggi orgogliosa commenta: “Penso che Alessia rappresenti il prototipo di allieva che ognuno possa desiderare, sempre umile, garbata e molto produttiva nel recepire e mettere in campo ciò che l’allenatore desidera da lei. Spero si possa divertire tanto in questa bella esperienza che la attende e che faccia sempre del suo meglio per dare il suo contributo alla squadra”.

(foto fornite dalla società Calcio Femminile Marsala)