Il Liceo "Pascasino" di Marsala scuola polo regionale Erasmus+ ed eTwinning

03/02/2023 15:25:00

Il Liceo Pascasino di Marsala è stato individuato come “Scuola centro di costo” per il “Piano regionale Erasmus+ ed e-Twinning 2022-2023 –SICILIA” e, nella qualità, l’Istituto provvederà alla gestione ed alla rendicontazione delle risorse, appositamente assegnate dall’Agenzia Nazionale/Indire, secondo i criteri di gestione del Programma comunitario Erasmus+/eTwinning, e lavorerà con l’USR Sicilia e con gli Ambasciatori della Regione alla redazione e alla realizzazione dei piani formativi per il personale delle scuole.



In vista delle prossime candidature per le progettualità Erasmus plus, è stato già redatto un piano delle attività per i prossimi due mesi che avrà inizio lunedì 6 febbraio alle 10,30 con un incontro per tutti i Dirigenti scolastici della Sicilia.

Seguiranno altri incontri formativi per docenti sulle singole misure progettuali.

“Ringrazio l’ispettore tecnico dell’Usr dott.ssa Patrizia Abate e il Direttore dell’Usr dott. Giuseppe Pierro per la fiducia accordataci, dichiara la Dirigente scolastica del Liceo Pascasino di Marsala prof.ssa Anna Maria Angileri, sarà nostro impegno favorire e diffondere le iniziative di internazionalizzazione e curare gli adempimenti gestionali di tali progettualità”.

Il Liceo Pascasino di Marsala, che può contare su un gruppo di docenti molto attivi nel campo dell’internazionalizzazione, coordinati dalla docente ambasciatrice Rossella Giacalone, continua a rafforzare il suo ruolo di primo piano nei progetti di scambi culturali e di mobilità internazionali con questo ulteriore importante riconoscimento.