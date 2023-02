Marsala, riprende a funzionare il semaforo del cavalcavia. E l'assessore esulta ...

04/02/2023 11:31:00

Spacciare l'ordinario come un successo straordinario. Sono davvero magri i tempi per la politica marsalese se un assessore esulta, addirittura, per il ripristino del semaforo del cavalcavia.

Come abbiamo più volte raccontato su Tp24, a Marsala due semafori su tre non sono funzionanti. Il Sindaco, Massimo Grillo, dice che è colpa delle precedenti amministrazioni, e che lui si sta attivando per comprare semafori nuovi.

Nel frattempo sono tanti gli incidenti che accadono per i semafori non funzionanti. Quello più importante, il semaforo del cavalcavia, al bastione, è tornato a funzionare da poche ore (quindi si poteva aggiustare ... ) e al neo assessore Ivan Gerardi, non sembra vero esultare sui social: "Si inizia a lavorare in sinergia!", con tanto di hashtag #assessoregerardi ... Si, avete letto bene. L'assessore si compiace per un semaforo che funziona.