Erice, ex Campo Bianco affidato per sette anni

05/02/2023 08:15:00

Aggiudicata per 7 anni la gestione del Giardino "Falcone e Borsellino", l'ex Campo Bianco, ad Erice. Lo riferisce il Comune di Erice, dopo il nostro articolo di qualche giorno fa in cui facevamo il punto su uno spazio molto importante per il territorio. Ci fu anche una scomposta replica della sindaca Daniela Toscano.

Il Comune, adesso, ripercorre l'iter e fa il punto sullo stato dell'arte del Giardino dello Sport. Ecco la nota.

AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Lo scorso 2 gennaio 2023, con determinazione dirigenziale n. 3 a firma del responsabile del 5° Settore, arch. Andrea Denaro, è stata definitivamente aggiudicata alla CLOMY CLUB SSD R.L. – Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, la "Concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di San Giuliano – Giardino dello Sport Falcone e Borsellino" per la durata di anni 7.

La citata società, che ha come impresa ausiliaria la Delfino Pescara 1936 S.p.A., è risultata infatti in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a seguito delle valutazioni effettuate da un'apposita commissione di gara.

Ciò significa che nei prossimi giorni, ultimate le formalità di rito, sarà stipulato un contratto pluriennale di gestione dell’impianto sportivo e si procederà pertanto alla consegna al soggetto gestore: dalla data formale di consegna dell'impianto decorrerà la durata settennale della concessione. Da quel momento, presumibilmente la prossima primavera, inoltre, l'impianto sarà dunque aperto alla pubblica fruizione.

GLI ULTIMI LAVORI PRIMA DELLA CONSEGNA (IN PRIMAVERA)

Il Giardino dello Sport "Falcone e Borsellino" è frutto di due progetti i cui lavori sono già stati ultimati e da un ulteriore progetto di completamento in fase di esecuzione. Proprio in questi giorni, infatti, la ditta incaricata sta completando l'ultimo stralcio dei lavori che, tra le altre cose, prevede il rifacimento della recinzione esterna, la posa di nuovi spogliatoi e del manto erboso oltre altri piccoli interventi che renderanno ancora più funzionale l’impianto.

COSA PREVEDONO I PROGETTI

I progetti, nel loro complesso, mirano alla riqualificazione dell’intera area creando un vero giardino dello sport, composto da un'imponente area a verde, da una grande area giochi per bambini, una serie di impianti sportivi all’aperto e un impianto polivalente al coperto, oltre a tutti i servizi necessari per poterne usufruire (spogliatoi, bagni, aree di ristoro, ecc.).

Il giardino dello sport sarà quindi composto da:

1. Area a verde e area giochi per bambini;

2. Impianti sportivi all’aperto;

3. Impianto polivalente coperto;

4. Palazzina Servizi.

Gli impianti sportivi all’aperto all’interno del giardino dello sport saranno dedicati al calcio a 7, al calcio a 5 e la pallamano, al paddle, al tennis, al basket playground (3x3), ci sarà un'area fitness dotata di attrezzature per body building e esercizi a corpo libero mentre la struttura al coperto sarà dedicata al basket ed alla pallavolo.

DICHIARAZIONE DELLA SINDACA DANIELA TOSCANO

«L'aggiudicazione della concessione ad una società qualificata nel campo dello sport rappresenta certamente un passaggio fondamentale nell'ottica della fruizione di questo meraviglioso impianto da parte della nostra comunità, ma non solo - commenta la sindaca Daniela Toscano -. Dietro questo grande progetto c'è stato un enorme lavoro di moltissime persone che hanno creduto convintamente in un'idea, in quello che sembrava un sogno e che oggi, invece, è una realtà che resterà nel tempo. Mi viene in mente una frase del dottor Giovanni Falcone, cui l'impianto è dedicato insieme al dottor Paolo Borsellino, e cioè "Gli uomini passano, le idee restano". Come detto contiamo di poter consegnare questo meraviglioso impianto, che oltre a garantire sport e socialità alla nostra comunità dovrà avere anche un respiro più ampio, la prossima primavera».