Torna a riunirisi martedì il consiglio comunale di Marsala. Ancora si devono smaltire le tossine per la vivace seduta di giovedì scorso, quella nella quale il Sindaco ha presentato la nuova squadra degli assessori, che ha lasciato scontenti quasi tutti, con diverse formazioni politiche che hanno annunciato la loro fuoriuscita dalla maggioranza. E chissà se già martedì non si vedranno i primi effetti delle rotture emerse in consiglio.

L'appuntamento è a Sala delle Lapidi martedì 7 febbraio, a partire dalle 17.

I nuovi argomenti in discussione riguardano l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e un’audizione sugli impianti sportivi.

Qui intanto il video con la seduta di giovedì scorso.