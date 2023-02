05/02/2023 10:47:00

E' venuto a mancare Giuseppe Gerardi.

Imprenditore, Gerardi è scomparso a Marsala lo scorso 3 febbraio.

Era noto in città, e non solo, anche per essere stato il creatore del famoso marchio"Aloha" per tovaglioli, carta igienica, carta cucina e fazzoletti. La famiglia comunica che i funerali si terranno presso la Chiesa Madre di Marsala, Lunedì 6 Febbraio alle ore 16.

Giuseppe Gerardi aveva 67 anni. Era nato l'8 Marzo 1955.