Lo Sport del weekend: La Coppa Italia all'Handball Erice. Vince il Trapani in trasferta

06/02/2023 06:00:00

• Pallamano: Eccezionale successo in Coppa Italia per l'Handball Erice che si aggiudica il suo primo trofeo di serie A dopo una tre giorni intensa a Rimini. Una Final Eight ben giocata che ha visto le Arpìe ericine di Margarida Conte battere, nei quarti di finale di venerdì, Casalgrande Padana per 26 a 17, nella semifinale di sabato, la Jomi Salerno, catalizzando l'attenzione dei tifosi ericini che vedranno, grazie alla diretta gratuita di elevensports.it, la vittoria delle neroverdi siciliane per 18-19.

La finalissima di domenica sarà un terno a lotto, l'avversaria è di quelle terribili, la Brixen Sudtirol già Campione d'Italia nella scorsa stagione. Le altoatesine, sono state finaliste anche nella Coppa Italia dello scorso anno e dimostrano in campo di essere un osso davvero duro.

Ma la determinazione e la voglia delle ragazze ericine, adesso che sono ad un passo dal traguardo, non cede ai tentativi della Brixen di recuperare il punteggio. Sarà una apoteosi per i tifosi al seguito della squadra, un grandissimo traguardo che premia gli sforzi di una società che con la programmazione ha creato una eccellenza sportiva di cui tutta la provincia può bearsi. Domani alle 13.30, su Rmc101 a "101 in Campo", in collegamento video, ci sarà ospite Norbert Biasizzo, deus ex machina dell'Handball Erice. Quì il nostro articolo con le tre sfide. Di seguito il video della premiazione.

• Volley: Perde in trasferta a Montecchio per 3 a 0 la Seap-Sigel del nuovo Coach Eraldo Buonavita con i parziali 25/19 - 25/22 - 25/21. Si sperava in un cambio di tendenza nei risultati rispetto alla gestione precedente, invece continuano ad arrivare sconfitte una dopo l'altra senza che si intraveda, magari la possibilità di conquistare punti che muovano la classifica. Ragionando in ottica Pool Salvezza e considerando i punti delle future avversarie del girone A, la fondamentale differenza punti conquistati nella stagione regolare, visto l'esiguo bottino posseduto, rende la questione davvero complicata. Serve vincere almeno gli scontri diretti di stagione regolare per poter sperare di salvare questa fallimentare stagione. Lo Scout: Moneta 5, Garofalo 1, Frigerio 4, Szucs 1, Salkute 9, Deste 4, Orlandi 1, Bulovic 11.

• Basket: Vince bene la Pallacanestro Trapani il confronto salvezza contro la Stella Azzurra Roma per 73 a 69. Un confronto diretto importantissimo per i granata, che aggiunge punti salvezza alla classifica e che, vista la prestazione di Renzi, rilancia le quotazioni trapanesi in ottica salvezza. Un match equilibratissimo quello di domenica, nel quale nessuna delle due formazione sembrava venirne a capo. Si era anche compreso che i minuti finali sarebbero stati quelli decisivi e sarà Trapani ad incrementare il punteggio al momento giusto conquistando gli ultimi due liberi che consentiranno la vittoria finale. Top scorer Massone con 19 punti, poi Renzi con 17, Stumbris con 12, Romeo 11, Guaiana 9, Tsetserukou 5.

• Calcio: Vince in trasferta a Cittanova il Trapani del ritornato Torrisi con il risultato di 2-3.

• Calcio Promozione: E’ una sconfitta, per mano dell’Accademia Trapani, la prima partita del dopo pandemia dell’FC Marsala al Municipale “Nino Lombardo Angotta”. Una sfida valida per la quinta giornata del Campionato di Promozione Sicilia girone A, un 1-3 per gli ospiti figlio di un match comunque equilibrato e giocato soprattutto a centrocampo dalle due formazioni. Il Marsala, presenta in panchina il nuovo allenatore Diego Renda che inserisce in formazione diversi giovani date le tante squalifiche comminate nella giornata precedente e dai nuovi movimenti di mercato che stanno interessando il Club lilibetano. L’Accademia gioca un primo tempo con trame interessanti riuscendo a pervenire al vantaggio ed al raddoppio con Cannavò prima al 14’ e con Tempesta dopo al 31’. Un Marsala assolutamente non arrendevole, rimette tutto in discussione al 39’ con Cammarata. Nel secondo tempo, i lilibetani le provano tutte per cercare di pervenire al pareggio, ma il gol di Samannà all’80’ chiude la partita rimandando ad altre occasioni l’eventuale appuntamento con la vittoria per questa società che a breve comunicherà i nuovi movimenti societari.