Ad Alcamo apre lo sportello per la rottamazione delle cartelle esattoriali

08/02/2023 18:10:00

Apre nella sede della Camera del lavoro di Alcamo lo sportello di consulenza e assistenza per la rottamazione delle cartelle esattoriali, iscritte a ruolo all’Agenzia delle entrate e riscossione, dal 2000 al 2022.

L’iniziativa, promossa dalla locale Camera del lavoro e dall’Associazione Federconsumatori, si pone l'obiettivo di assistere i cittadini che versano in uno stato di insolvenza nei confronti dell’Erario.

"I nostri professionisti - dice Giuseppe Favara, responsabile della Camera del lavoro di Alcamo - valuteranno le condizioni di applicazione dei benefici previsti dalla rottamazione quater ed eseguiranno la procedura telematica per ottenere il beneficio. In questo particolare momento economico, la Cgil di Alcamo vuole essere ancora più presente sul territorio e dare ulteriori servizi stando al fianco dei cittadini alcamesi". In particolare, lo sportello sarà aperto il venerdì dalle 15,30 alle 18,30.

"La rottamazione delle cartelle, che può cancellare alcuni debiti con lo Stato fino a mille euro - dice il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa - è un diritto previsto dalla legge di bilancio 2023, ma come molti diritti italiani non è sempre facile da mettere in atto. Per questo i nostri esperti saranno ben lieti di aiutare i cittadini alcamesi".

"Lo sportello Fedeconsumatori - aggiunge Alessandro Contento, responsabile della Federconsumatori di Alcamo - vuol essere un punto di riferimento per tutte le cittadine e i cittadini che, da qui in avanti, vorranno affidarsi ai nostri professionisti per l’assistenza nella definizione agevolata delle cartelle esattoriali e, in generale, per la tutela dei propri diritti".