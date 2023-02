Valderice, l'Istituto "Dante Alighieri" accoglie il "Manzoni" di Buseto Palizzolo

08/02/2023 20:00:00

La comunità scolastica di Valderice accoglie l'accorpamento dell'Istituto "Alessandro Manzoni" di Buseto Palizzolo nell'Istituto comprensivo "Dante Alighieri".

"Dopo svariati tentativi messi in atto nell'ultimo decennio, l'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione, Mimmo Turano, ha siglato il decreto lo scorso 20 gennaio - commenta il sindaco Francesco Stabile - che sancisce il dimensionamento scolastico in Sicilia, scongiurando così, per i prossimi anni, un possibile accorpamento del nostro Istituto comprensivo ad altre scuole dell'hinterland".

"Questa nuova intesa rientra certamente, in una visione di gestione consortile dei servizi scolastici - continua Stabile - che già i due territori comunali hanno avviato, nell'ambito dell'appartenenza all'Unione dei Comuni Elimo Ericini. Siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato, e di collaborare con un territorio dell'agro ericino. Sono certo che questa vicinanza, garantirà maggiore efficienza nei servizi scolastici attraverso la sinergia - conclude - che attueremo per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi".