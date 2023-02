Congresso Pd. La provincia di Trapani ha scelto Bonaccini. Ora si va ai gazebo

15/02/2023 06:00:00

Il 26 febbraio si terrà il congresso nazionale del Partito Democratico, in Sicilia si è già delineata una linea, un lavoro importante che hanno svolto i dirigenti dem sui vari territori.

In totale sono 240 i circoli siciliani e le mozioni che sono state presentate sono quattro: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli.

Sull’ Isola tiene la mozione Bonaccini, subito dopo c’è la Schlein. Ogni mozione è stata sostenuta da vari dirigenti, ognuno con la sua corrente, i gazebo attenderanno poi i cittadini il 26 febbraio.

In provincia di Trapani è Stefano Bonaccini il candidato segretario più votato nei circoli del Partito democratico, ha raggiunto una percentuale superiore rispetto alla media siciliana con il 49%, seguito da Schlein (42%), Cuperlo (7,2%) e De Micheli (0,8%).



A sostenere la mozione il segretario provinciale Domenico Venuti: "Ottimo il risultato per Bonaccini in provincia di Trapani, nel quadro di una vittoria che arriva complessivamente in Sicilia", afferma Venuti, segretario provinciale dei Democratici, sottolineando anche "il grande risultato in termini di partecipazione da parte della gente del Partito democratico, che in provincia di Trapani si conferma in ottima salute con oltre ottocento partecipanti alla consultazione. È il candidato che ho sostenuto con convinzione - sottolinea Venuti -. Ringrazio tutta la squadra che con me crede nella candidatura di Stefano e che è ben coordinata da Valentina Villabuona, rappresentante della mozione Bonaccini in provincia di Trapani. Il successo non era per nulla scontato, viste anche le diverse forze in campo, e invece i risultati giunti dai circoli di Trapani e provincia hanno dato un segnale importante. Adesso si trona al lavoro per l'appuntamento del 26 febbraio, con le primarie aperte a tutti i cittadini".

A sostenere, invece, la mozione Schlein Linda Licari : “In provincia di Trapani Elly Schlein raggiunge un lusinghiero risultato, il 42% e si distanzia di pochi punti percentuali (5%) da Bonaccini. Eccellenti i risultati nei Comuni di Marsala con l’87% delle preferenze e di Valderice con il 77%, ma anche altri circoli della provincia hanno avuto ottimi risultati, dove la candidata si è difesa molto bene - solo per citarne alcuni - Partanna, Castellammare, Mazara, Petrosino.Il prossimo appuntamento importante è per giorno 26 febbraio nei gazebo organizzati da tutti i circoli della provincia per le primarie aperte, dove potranno tutte tutti e non solo gli iscritti al partito.



Ci aspettiamo una bella partecipazione, in tanti vogliono credere e avere speranza che possa ancora esserci un modo di far politica con positività e allo stesso tempo con tenacia e coraggio, che sappia avere concreta visione di un progetto collettivo e di cambiamento”.