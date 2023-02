I fatti del 20 Febbraio: Meloni incontra Zelens’kyj, scontro Usa - Cina, si litiga sul superbonus

20/02/2023 06:52:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 20 Febbraio 2023, ed i titoli dei giornali.

• Giorgia Meloni è guarita dall’influenza. Oggi sarà a Varsavia, domani a Kiev per incontrare Zelens’kyj

• Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco va in scena lo scontro Usa-Cina. Blinken accusa Pechino: «Fornirà armi alla Russia». Ma Xi fa sapere di avere pronto un piano di pace per la guerra in Ucraina

• Pare che Blinken e Wang Yi si siano incontrati in una località segreta, e che abbiano discusso di un piano per la pace

• Nel governo si litiga sulla soppressione del Superbonus. Forza Italia chiede modifiche al decreto che blocca la cessione dei crediti. Giorgetti oggi convoca banche e imprese

• Si è dimessa la sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli (FdI), condannata in via definitiva per le «spese pazze» quando era consigliera regionale in Piemonte

• Due studenti sono stati picchiati da un gruppo di sei fascisti di Azione Studentesca davanti al liceo Michelangiolo di Firenze

• La nave Life Support di Emergency ha attraccato al porto di Civitavecchia con 156 migranti

• Il vescovo ausiliare di Los Angeles, David O’Connell, è stato ucciso con un colpo di pistola

• L’ex presidente statunitense Jimmy Carter è in fin di vita ed è sottoposto a cure palliative in casa

• Zuckerberg lancia le spunte blu a pagamento per i profili di Facebook e Instagram

• Richard Gere è stato ricoverato in Messico per una polmonite

• Adriano Celentano sarebbe stato trasportato in ospedale per un malore. Ma il suo staff nega

• Uno dei celebri balloon dog di vetro di Jeff Koons, in mostra a Miami, è stato urtato da una visitatrice ed è caduto frantumandosi. Valeva 40 mila dollari

• Una ragazza polacca di 21 anni dice di essere Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa nel 2007 in Portogallo. Si attende il test del dna

• Paolo Conte si è infine esibito alla Scala di Milano. Un trionfo

• La Roma ha battuto l’Hellas 1 a 0, raggiungendo il Milan. La Juve ha rifilato due gol allo Spezia. L’Atalanta ha perso in casa con il Lecce, la Lazio ha battuto la Salernitana, Fiorentina Empoli è finita 1 pari

• Jacobs perde ancora sui 60 metri. Ceccarelli è il nuovo campione italiano

• Sinner è stato sconfitto da Medvedev nella finale del torneo di Rotterdam

Titoli

Corriere della Sera: «Vincerò con il vostro aiuto»

la Repubblica: «Italiani non ci abbandonate»

La Stampa: «Grazie Italia, la guerra sarà breve»

Il Sole 24 Ore: Zelensky: «Ucraina più forte di un anno fa, Europa e democrazia il nostro orizzonte»

Il Messaggero: Zelensky grato per le armi: con Giorgia governo solido

Il Giornale: Putin perde la guerra del gas

Leggo: «Superbonus, pagato dagli italiani»

Qn: Superbonus, diktat di Meloni agli alleati

Il Fatto: «Abbiamo ricostruito le case dei terremotati e ci fanno fallire»

Libero: Supersola 110% / Giorgia dà dell’asino a Conte

La Verità: Pure Prodi confessa l’auto green: «In Italia farà 50.000 disoccupati»

Il Mattino: «Basta occupazioni abusive»

il Quotidiano del Sud: Le briglie sciolte del Cavaliere

Domani: L’enigma Elly Schlein e il futuro del Pd