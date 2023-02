Santa Ninfa, il 3 marzo si presenta il libro “Don Riboldi 1923-2023, il coraggio tradito” 

23/02/2023 10:00:00

Venerdì 3 marzo, alle ore 18.00, nella sala consiliare di Santa Ninfa, verrà presentato il libro

di Pietro Perone "Don Riboldi, 1923-2023" (sottotitolo «Il coraggio tradito»), pubblicato dalle edizioni San Paolo in occasione del centenario della nascita di don Riboldi.Il volume ripercorre le tappe essenziali del suo impegno per la legalità e per la dignità umana.

L'evento sarà introdotto dal sindaco Giuseppe Lombardino e dal parroco di Santa Ninfa, don Vincenzo Aloisi, e vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, del poeta Biagio Accardo e del vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.

Il libro racconta la storia di don Riboldi, una figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata e per i diritti umani. La sua voce si fece sentire in Parlamento, in dialogo (e in polemica) con i politici, faccia a faccia con i criminali che volevano imporre la propria autorità su ogni aspetto della vita sociale.

Durante la sua lunga permanenza a Santa Ninfa, don Riboldi fu ribattezzato "don terremoto", per il suo impegno incessante contro la mafia e per la dignità umana. Successivamente, fu vescovo di Acerra, in Campania, dove continuò la sua lotta contro la camorra.

Don Riboldi è stato una figura di coraggio, determinazione e impegno per la giustizia sociale. Il suo impegno per la legalità e per la dignità umana ha segnato la storia del nostro Paese e continua ad essere un esempio per le nuove generazioni. La presentazione del libro sarà l'occasione per ricordare la figura di don Riboldi, per riflettere sulla sua eredità e sulle sfide di oggi.