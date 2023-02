24/02/2023 18:14:00

Sono tante le manifestazioni in queste ore a sostegno della pace e dell'Ucraina in queste ore, anche in Sicilia. In particolare un vasto gruppo di ucraini si è radunato a Palermo, in Piazza Politeama, ad un anno dall'inizio dell'occupazione russa, per esprimere sostegno al popolo ucraino e chiedere il cessate il fuoco e la pace.

Da lì poi, con cartelli e cori inneggianti all'Ucraina, hanno raggiunto Piazza Verdi.

Qui alcune immagini del corteo, che ha visto una folta presenza anche di persone provenienti dalla provincia di Trapani, che è stata impegnata in prima fila nell'accoglienza e nella soildarietà.