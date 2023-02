24/02/2023 09:04:00

Grande successo per l'associazione provinciale cuochi e pasticcieri di Trapani ai Campionati nazionali di cucina, che con i suoi team partecipanti porta casa un medagliere di tutto rispetto: quattro medaglie di bronzo e un argento. I team erano formati dalle coppie Ciaccio-Ranauro Caruso-Cappello Abruzzo-Austero S. Austero P.-Chirafisi insieme agli allievi che hanno collaborato Turano, Grassa e Benenati. Si aggiungono inoltre la Lady Chef Stella Silvestro (nella categoria k2) con la medaglia di bronzo, e la LadyChef Pamela Di Giorgi sempre con un metitato bronzo. Il presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticerri Trapanese Rocco Di Marzo ha espresso grande soddisfazione sottolineando di quanto poter essere fieri dei professionisti del nostro territorio che hanno portato in alto il nome dell'associazione e della nostra provincia. Questa è stata la 7° edizione dei Campionati della Cucina Italiana 2023, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy. Si rinnova anche quest'anno la collaborazione fra Italian Exibition Group e Federazione Italiana Cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs.