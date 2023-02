25/02/2023 07:00:00

"Termovalorizzatore sì, termovalorizzatori no, termovalorizzatori forse. Il governo Schifani continua a portare avanti un inaccettabile balletto che dura ormai da troppi anni, mentre nelle strade affondiamo tra i rifiuti”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito delle recenti dichiarazioni dell’assessore all’Energia Roberto Di Mauro.

“In campagna elettorale - aggiunge Catanzaro - il presidente Renato Schifani aveva annunciato una direzione diversa da quella che adesso sta portando avanti il suo assessore all’Energia. Quello dei rifiuti non può essere un terreno di scontro politico o peggio di affari e di interessi. Per quel che ci riguarda - contininua il capogruppo Pd - su questi temi siamo stati chiari, noi siamo quelli della legge ‘Plastic free’, siamo a favore di una differenziata intelligente, razionale e, soprattutto, utile all’ambiente. Il governo regionale si adoperi sin d’ora a fornire tutti gli strumenti necessari affinché le iniziative, pubbliche e private, mirate a massimizzare il recupero dei materiali e di energia dai rifiuti urbani abbiano finalmente una pianificazione regionale certa, e non più lacunosa ed incerta. Specialmente dopo aver passato gli ultimi cinque anni ad inseguire il famoso ‘cronoprogramma’ di Musumeci sfociato in un nulla di fatto”.