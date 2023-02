La Politica e la mancanza di una classe dirigente credibile

27/02/2023 16:15:00

Politica. Essa prende forma attraverso il logos, termine che nella filosofia greca classica ha due significati, ‘pensiero’ e ‘parola’, che tuttavia si raccolgono in uno: il primo è introspettivo secondo coscienza e ragione, la seconda è l'espressione o manifestazione del pensiero, che in questa raffigurazione si concretizza.

Per Aristotele essa è la scienza pratica che progetta con le norme la realizzazione del buongoverno e benessere della città. Rammentare la genesi della scienza e l'arte di governare lo stato tornerà utile per la valutazione di quella attuale. Dopo più di venticinque secoli in quanto dottrina tangibile è mutata e si e si deve contestualizzare, una testimonianza per la comprensione della sua importanza: "Il popolo cristiano deve fare politica".

Quando leggiamo ciò che disse Gesù, vediamo che era coinvolto nella politica. E cos'è la politica? Uno stile di vita per la polis, per la città. Quello che non faccio io, né dovrebbe fare la Chiesa, è la politica dei partiti. Ma il Vangelo ha una dimensione politica, che è quella di convertire la mentalità sociale, anche religiosa, delle persone". Lo afferma papa Francesco. Un altro esempio clericale notevole è don Luigi Ciotti, accusato dai colleghi di fare politica, ovvio che la faccia e non potrebbe fare altrimenti per la lotta contro le mafie.

Ciò che è mancato alla nazione è la formazione di una classe dirigente credibile, che si occupi dei bisogni delle persone, che non sia autoreferenziale, che abbia una visione della società in relazione alla propria identità. I connotati della destra sono definiti e sono conosciuti, della sinistra, sempre che il PD lo sia mai stato, è sconosciuta. Un altro congresso ritenuto insoddisfacente, l'ennesima occasione perduta per fare 'Politica'.

Vittorio Alfieri