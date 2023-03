04/03/2023 06:00:00

La società sportiva Marsalese Star Cycling Lab, fondata dal D.S. Ninni Stella, ha organizzato domenica 26 febbraio la prima delle manifestazioni sportive programmate per il Parco Ciclistico Ericino. Alla gara di Mountain Bike hanno preso parte oltre 120 ciclisti, fra i quali alcuni dei migliori Biker della regione come Emanuele Spiga. Si sono registrate anche presenze di Ciclisti Elite provenienti dalla Toscana come Irene Savelli. I vincitori assoluti della batteria Master sono stati Vito Di Prima per gli uomini e Giulia D'Aguanno per le donne, l'atleta di casa si è distinta anche in mtb.

Per il team dei fratelli Stella non è tutto, la squadra è stata impegnata su più fronti con Ezio Tumminelli all'esordio stagionale che chiude ottavo ad Erice, Simone Salvo alla sua prima in maglia Pois si presenta con una risposta Monster nella gara internazionale GF Laigueglia chiudendo la gara sotto le 4 ore ed infine Felice La Grutta undicesimo nella Cronometro di Catania.