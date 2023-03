I fatti del 17 Marzo: Meloni cala nei sondaggi, riforma delle pensioni in Francia

17/03/2023 06:57:00

Vediamo le principali notizie di oggi, 17 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Joe Biden ha deciso: la controffensiva in Ucraina scatterà ai primi di maggio. L’opinione pubblica occidentale è stanca, l’anno prossimo potrebbero vincere i repubblicani. Bisogna fare in fretta

• La Polonia ha iniziato a mandare aerei da guerra all’Ucraina. Da Washington commentano: «Una decisione sovrana, che rispettiamo»

• Il governo ha dato il via libera alle procedure per la riforma totale del sistema tributario e per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina (ma sarà questione di anni). Qui un articolo di Tp24.

• Per la prima volta da quando la Meloni è al governo, Fratelli d’Italia perde punti nei sondaggi. Per Giorgia è finita la luna di miele

• Francesca Pascale, ex fidanzata di B., ora moglie di Paola Turci, domani sarà alla manifestazione LGBT di Milano con Elly Schlein

• Macron, grazie all’articolo 49.3 della Costituzione, ha fatto passare la riforma delle pensioni senza il voto del Parlamento. Mentre la premier annunciava il fatto compiuto, deputati dell’opposizioni l’hanno fischiata e hanno intonato la Marsigliese. Manifestanti si sono riversati in Place de la Concorde

• La Banca nazionale svizzera ha garantito un salvagente di 50 miliardi di franchi a Credit Suisse. Alla Borsa di Zurigo il titolo ha recuperato il 19%

• La Bce ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base, ora sono al 3,5%. Hanno vinto i falchi, con buona pace di Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. Le borse hanno reagito bene

• Dopo il sacco di Napoli, i tifosi dell’Eintracht sono stati rimessi sugli autobus, portati a Fiumicino in aeroporto e rimandati a casa. Gli ultras di Roma e Lazio hanno cercato di attaccarli, ma la polizia ha scongiurato gli scontri

• Nel Milanese un bambino di 5 anni stava cenando quando un pezzo di pane gli è andato di traverso. Morto dopo tre giorni di agonia

• Emanuele Bonafede e la moglie sono stati arrestati con l’accusa di favoreggiamento. Avrebbero aiutato Matteo Messina Denaro a nascondersi durante la latitanza

• Dopo il disastro ferroviario del 28 febbraio (57 morti), uno sciopero generale ha paralizzato la Grecia

• Elisabetta Canalis divorzia dal marito dopo 10 anni di matrimonio. Per la figlia, chiesto l’affidamento congiunto. Lei continuerà a vivere a Los Angeles

• A Kigali, Ruanda, Gianni Infantino è stato rieletto alla presidenza della Fifa. È al terzo mandato

• Europa League, passano Juve e Roma. In Conference, Sarri ko, la Fiorentina ok

• È morta Bice Biagi, figlia di Enzo Biagi, anche lei giornalista. Aveva 75 anni

• Se ne è andato anche Jim Gordon, batterista rock, lavorò con Eric Clapton, John Lennon e Joan Baez. Alcolista, tossicomane e schizofrenico, nel 1983 aveva ucciso la propria madre a martellate. Aveva 77 anni

Titoli

Corriere della Sera: Fisco e Ponte sullo Stretto: via libera

la Repubblica: Fisco, premio agli evasori

La Stampa: Fisco e ponte di Messina, il via libera del governo

Il Sole 24 Ore: Irpef, Ires, sanzioni: così il nuovo fisco

Avvenire: Fisco per fiaschi

Il Messaggero: Irpef e flat tax, ecco la riforma

Il Giornale: Ponte e meno tasse: ora si fa sul serio

Leggo: Via alla riforma fiscale

Qn: Il nuovo Fisco

Il Fatto: B., Marina e Meloni: ecco il patto delle 600 nomine

Libero: La destra abbassa le tasse / La sinistra abbassa gli stidendi

La Verità: Ricatti, menzogne e cialtroneria: il verminaio della banda Speranza

Il Mattino: «Legge anti-hooligans come in Inghilterra’

Domani: Il procuratore di Roma ferma l’attacco di Durigon a Domani