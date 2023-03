Lo Sport del weekend: Vincono l'Handball Erice ed il Futsal Mazara - Perde la Seap/Sigel Marsala Volley

20/03/2023 06:00:00

• Pallamano A1: L'Handball Erice vince in trasferta a Bressanone la sfida per la terza posizione in classifica contro la locale Brixen di Capitan Babbo con il risultato di 27 a 32. Le Arpìe ericine di Margarida Conte espugnano il difficile campo delle pluricampionesse d'Italia grazie ad una prova perfetta giocata in vantaggio nel punteggio dai primi istanti del match. Per quanto le prove della Gorbatsjova e della Ekoh siano state pressochè perfette, il merito della vittoria bisogna attribuirlo soprattutto ad una difesa granitica che non ha consentito alle padroni di casa di poter recuperare il gap per tutta la durata dei due tempi regolamentari. Due importantissimi punti che servono a scavalcare proprio le avversarie e che spingono la neroverdi in terza posizione in attesa dei difficili match che la attendono in questo fine di stagione regolare contro squadre che cercano punti salvezza e che renderanno la vita complicata a capitan Benincasa e compagne. Top scorer Gorbatsjova con 11 reti, poi Ekoh con 8 e Tarbuch con 6, Coppola 3, Terenziani 2, Basolu 1, Pugliara 1.

• Volley A2: Torna sconfitta da Offanengo per 3-0 la Seap-Sigel Marsala Volley grazie ai parziali 25/17, 25/18 e 25/19. Niente miracoli in questo match da parte delle ragazze di Eraldo Buonavita che non riescono a ripetere il successo della prima giornata di Pool Salvezza della settimana scorsa, anzi, perdono senza mai riuscire ad impensierire le padroni di casa che in poco più di un'ora chiudono a proprio favore la questione mettendo altri tre punti in cascina per la salvezza. La contemporanea vittoria casalinga di Vicenza contro Lecco allunga di altri tre punti l'obiettivo salvezza per la società lilibetana che dal prossimo match non potrà più permettersi passi falsi. Top scorer Moneta con 11 punti, poi Salkute 7, Frigerio 6, Bulovic 5, Guarena 3, Ghibaudo 3, Szucs 1. Di seguito il Vice di Offanengo Fabio Collina commenta il match.

• Basket A2: Prova di forza della 2B Control Trapani che a Latina batte la locale formazione con il risultato 72-85 acquisendo la matematica salvezza e la relativa partecipazione all'ultimo gruppo di play off che inizierà appena terminata l'ultima giornata di stagione regolare. Un match gestito bene dai ragazzi di Daniele Parente che partono bene e si portano al termine del primo quarto sul 20-23, ma il ritorno dei padroni di casa nel secondo quarto rimetterà tutto in discussione ed i granata subiranno il parziale finale, al riposo lungo, di 47-39. Al ritorno in campo escono bene Stumbris e Romeo che riporteranno in vantaggio i granata contribuendo a chiudere il terzo parziale con il risultato a proprio favore di 52-61. L'ultimo quarto verrà gestito bene da Parente che alternerà i cambi giusti riuscendo ad evitare un ritorno perentorio del Latina che comunque si porterà sotto sul 66-69 ma Trapani non solo respingerà gli attacchi, ma chiuderà i conti grazie ad un imponente finale con il punteggio di 72-85. Score: Romeo 18, Renzi 18, Stumbris 16, Davis 14, Massone 8, Guaiana 7, Tsetserukou 4. Di seguito le dichiarazioni di Daniele Parente nel post-partita.

• Calcio serie D: Buon pareggio in trasferta per 0-0, contro i salernitani del Castellabate, per il Trapani di Mister Alfio Torrisi che continua a conquistare punti da quando è tornato alla guida del sodalizio granata. Un pareggio che consente al Trapani di rimanere in zona Play Off con 43 punti a braccetto del Lamezia Terme. Torrisi, orfano dello squalificato Kosovan, schiera Kanoute dall'inizio del match in un 4-3-3 che doveva preludere ad una gara in attacco alla ricerca dei tre punti, ma ne esce un primo tempo scialbo senza occasioni pericolose da entrambe le parti se non qualche tiro sbilenco senza pretese. Nella ripresa saranno i padroni di casa a rendersi pericolosi con tiri da fuori. Bisognerà attendere il 70' per trovare i granata dalle parti dell'estremo campano Cannizzaro che manda in corner una buona occasione di Catania. All'82' entra Musso per Marisogu che quattro minuti dopo si rende pericoloso con un tiro alto di poco sopra la traversa, ma sarà Catania all89' a divorarsi il gol del vantaggio tirando di poco a lato. Ultima occasione al 93' per i padroni di casa con Diop che con un bel colpo di testa colpisce il palo della porta difesa da Summa. Un punto comunque buono per i granata che muovono la classifica alla ricerca del risultato minimo della stagione, i Play Off. Di seguito il commento post partita di Mister Alfio Torrisi.

• Futsal: In serie C1 il Futsal Mazara vince lo scontro diretto contro il Mistral Carini primo in classifica senza però operare il sorpasso in classifica a causa del pareggio nella settimana scorsa contro il San Vito Lo Capo che imporrà anche il pareggio per 3-3 al Marsala Futsal in questa giornata di campionato. Il Mistral rimane primo in classifica con 60 punti seguito dal Mazara con 59, il Marsala mantiene la terza posizione con 40 punti. I lilibetani, martedì sono attesi a Barletta per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia nazionale di serie C, all'andata in un PalaSport San Carlo pieno di tifosi, i ragazzi del Presidente Tumbarello si sono imposti per 2-1 sudando le proverbiali sette camicie per avere ragione dell'ostico avversario che, appunto nel ritorno, proverà a far valere il fattore campo. In palio la semifinale del torneo che potrebbe garantire ampie possibilità di promozione alla categoria superiore. In serie C2 il Città di Marsala batte a Partanna per 3-5 i locali del Sicilia Futsal. Grazie a questo successo esterno, a tre giornate dal termine della stagione regolare i "Ragazzi del Sossio" mantengono la terza posizione in classifica a meno quattro lunghezze dalla prima posizione occupata dall'Alcamo. In serie D spettacolare epilogo nell'ultima giornata di campionato tra le prime del torneo, il Dattilo che scende in campo con Bicio, Catalano, Iovino, Solina e Miceli e la Giudecca Trapani con Alagna, Angileri, Mangiapanelli, Gammicchia e Cusenza. Entrambe le squadre guidavano a paripunti la stagione in attesa proprio di quest'ultimo match che ha visto i trapanesi della Giudecca aggiudicarsi l'incontro per 1-2 segnando un gol per tempo con Angileri. Il Dattilo getterà il cuore oltre l'ostacolo nella ripresa e dopo il gol di Iovino proverà con tutte le forze la ricerca del pareggio, ma l'ottimo Alagna sarà la diga paratutto che consentirà alla Giudecca la promozione in serie C2. Passa in seconda posizione La Cantera Pianto Romano che batte 12-2 il Calatafimi Don Bosco e si pone in favorevole posizione per i prossimi play off. Di seguito la partita integrale tra il Marsala Futsal ed il San Vito Lo Capo. 

• Calcio Femminile: Finisce 2-0 per il Calcio Femminile Marsala la sfida del Nino Lombardo Angotta contro la Junior Sport Lab di Brolo valevole per la quinta ed ultima giornata di stagione regolare del Campionato di Eccellenza Sicilia. Una vittoria che consolida il primo posto in classifica del Team allenato da Valeria Anteri epilogo di una fantastica stagione che ha visto arrendere le biancoazzurre lilibetane soltanto al quotato Catania in Coppa Italia. Adesso si attende la stesura dei Play Off che partiranno il 2 aprile e che saranno l'unica porta di accesso a quella agognata serie C a cui ambiscono diverse formazioni tra cui il Femminile Marsala. Di seguito il tabellino del match contro la Junior Sport Lab:

Femminile Marsala 2 - Junior Sport Lab 0

Reti: 1' pt Pisciotta (M), 4' st Bernardini (M).

Femminile Marsala: Donato, Via, Cucuzza, Clemente, Alcamo, Pisciotta (13' st Agate), Bannino (32' st Musumeci), Agozzino, Bilello, Guzzo, Bernardini (17' st Di Napoli). Panchina: Ambrogi, Giacalone G., Manuguerra, Termine, Giacalone R. Allenatore: Valeria Anteri.

Junior Sport Lab: Scaffidi, Carollo, Sidoti (14' st Berte), Venuto, Calaiò, Bilardi (35' st Trifilo), Alibrio (20' st Merlino), Anastasi, Russo, Barone, Salerno (5' st Colandrea). Panchina: Otranto, Patti, Parisi, Ricciardo, Sarao. Allenatore: Marco Palmeri.

Recuperi: pt 3'. st 7'

Arbitro: Sig. Demis Lauria di Palermo.