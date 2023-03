Parte da Marsala il Giro di Sicilia

21/03/2023 13:04:00

Parte da Marsala la nuova edizione del Giro di Sicilia.

Marsala sarà protagonista della prima tappa, divisa in due parti, martedì 11 Aprile. La prima parte piuttosto articolata in saliscendi e numerose curve nell’entroterra trapanese e nella Valle del Belice. Seconda parte quasi interamente su strade a scorrimento veloce. Arrivo ad Agrigento.

«Il Giro di Sicilia è ormai quella che si può definire una 'classica' delle competizioni su strada. Grazie alla collaborazione tra la Regione Siciliana ed RCS Sport, non escludendo per il futuro la presenza anche di altri partner, riusciamo a portare i grandi campioni del ciclismo negli angoli più belli della Sicilia. Ed è fondamentale puntare su questi grandi eventi per promuovere al meglio la nostra Isola». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, presentando l'edizione 2023 del Giro di Sicilia di ciclismo, a Palazzo d'Orléans. «Da Marsala ad Agrigento, da Canicattì a Vittoria, da Enna a Termini Imerese e da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre, sette province su nove saranno toccate dalle quattro tappe. Sono certo che i tantissimi appassionati e i semplici curiosi saranno presenti in massa per testimoniare il loro affetto e il tifo per i grandi campioni. Queste grandi gare internazionali – ha aggiunto Schifani - consentono di mostrare tutte le bellezze paesaggistiche, architettoniche e monumentali della nostra Isola da un punto di vista diverso e inevitabilmente offrono un contributo fondamentale allo sviluppo del turismo attraverso il grande sport».