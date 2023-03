I fatti del 30 Marzo: il Papa e Berlusconi in ospedale, Pnrr a rischio

30/03/2023 06:47:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 30 Marzo 2023, in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Papa Francesco è stato portato in ambulanza al policlinico Gemelli, dopo un dolore al petto. I medici parlano di problemi respiratori. Dovrà restare a riposo per alcuni giorni. Tutti gli appuntamenti sono stati annullati. Qui gli aggiornamenti.

• Anche Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele per accertamenti

• Terroristi rossi, dopo il no all’estradizione della Cassazione francese, il ministro Nordio ha detto: «Siamo delusi, ma non ci arrendiamo». Si parla di ricorso alla Corte di Strasburgo

• Continuano le tensioni sul Pnrr. Il governo sta parlando con Bruxelles per trovare una soluzione. I settori che mostrano maggiori criticità sarebbero Sanità, Cultura e Turismo. Le opposizioni chiedono trasparenza

• Il governo ha posto la fiducia sul Superbonus. Oggi il voto alla Camera

• Figli dei gay, il ministro Roccella non vuole parlare con i sindaci ribelli: «C’è una sentenza molto precisa»

• Mario Draghi, accompagnato dalla scorta, si è presentato ai ragazzi di Sant’Egidio in via del Porto Fluviale, all’Ostiense, con dei vestiti vecchi da dare ai poveri

• Zelens’kyj ha invitato Xi Jinping a Kiev

• Per la prima volta Putin ha ammesso che le sanzioni hanno un effetto negativo sull’economia russa

• Bali vorrebbe cacciare i rampolli russi maleducati, in esilio sull’isola

• La corsa all’AI starebbe prendendo una piega «pericolosa». Elon Musk e oltre mille fra ricercatori e dirigenti hanno lanciato un appello per chiedere una pausa di sei mesi per sviluppare protocolli di sicurezza

• Joe Biden dalla Casa Bianca ha detto che il governo israeliano dovrebbe lasciar perdere la riforma della giustizia. Netanyahu gli ha chiesto di farsi i fatti suoi

• Carlo III e Camilla sono a Berlino. È il primo viaggio all’estero del re. Dopo una conferenza sull’ambiente, il banchetto in loro onore. Tra gli ospiti anche Angela Merkel

• Il Myanmar ha sciolto 40 partiti, tra questi anche quello di Aung San Suu Kyi

• A Vicenza un ragazzino di 16 anni è caduto dal settimo piano per recuperare il cellulare. Morto sul colpo

• La Puglia vieta la pesca ai ricci di mare per i prossimi tre anni. Vuole preservare una specie considerata a rischio

• In vista di Roma-Fayenoord del 20 aprile, il Viminale sta pensando di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi

Titoli

Corriere della Sera: Scontro sul Pnrr e il nuovo codice degli appalti

la Repubblica: Europa, il caso Italia

La Stampa:

Il Sole 24 Ore: Ex Ilva e Priolo, doppio ultimatum

Avvenire: Forza Francesco! Il Papa ai Gemelli

Il Messaggero: Pnrr, corsa ai fondi non spesi

Il Giornale: Ci mancava solo lo sciopero salva-burocrazia

Leggo: Fiato sospeso

Il Fatto: Legalizzano l’evasione e gli appalti senza gara

Libero: Parla Salvini: «La mia legge farà ripartire l’Italia»

La Verità: Le vittime dei vaccini: «Mandati al macello, denunciamo l’Aifa»

Il Mattino: Energia, calano le bollette

il Quotidiano del Sud: Sul Pnrr la danza macabra dello scaricabarile

il manifesto: Appalti frontali

Domani: Per aiutare ancora gli evasori fiscali il governo sfida persino Mattarella