I fatti del 31 Marzo: Trump incriminato, il Papa ancora in ospedale, Berlusconi è uscito

31/03/2023 06:48:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 31 Marzo 2023, in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• Papa Francesco è ancora in ospedale. Ha una bronchite, lo hanno sottoposto a una terapia antibiotica, i medici sono molto ottimisti

• Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele. È tornato a casa accompagnato dall’on. Fascina

• La bolletta della luce nel mercato tutelato cala del 55%. Dal 1° aprile il prezzo per il cliente tipo sarà di 0,2375 €/kwh

• Il centro di accoglienza di Lampedusa è al collasso. Piantedosi ha pensato di attivare un ponte aereo per portare i migranti sulla terraferma

• Il Parlamento europeo ha votato una mozione di censura contro l’Italia per la questione dei figli arcobaleno

• Ieri Elly Schlein era a Trieste e a Udine per le regionali, oggi in Friuli arriva Giorgia Meloni

• Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Michelle Hunziker, nonna

• I russi hanno arrestato un giornalista americano con l’accusa di spionaggio. Si chiama Evan Gershkovich, ha 32 anni e lavora per il Wall Street Journal. Dovrà rimanere in carcere per almeno due mesi. La Casa Bianca chiede agli americani che stanno in Russia di lasciare al più presto il Paese

• Putin chiama alle armi altri 147 mila coscritti

• A una settimana dal viaggio a Pechino, Ursula von der Leyen ha tenuto un discorso molto duro contro la Cina. Paventa la possibilità di sospendere l’accordo commerciale del 2020

• A Terni un albanese, in Italia da vent’anni, ha massacrato la moglie a coltellate. Prima di morire, lei aveva mandato un vocale al figlio: «Parla con papà, che sta facendo il matto»

• A Torino un bambino di 10 mesi è morto dopo che un medico gli ha reciso per errore l’aorta durante un intervento chirurgico

• A Roma, nel quartiere Pietralata, è stato scoperto un arsenale con una decina di pistole e un fucile

• Totti è arrabbiatissimo: non sopporta l’idea che Ilary porti il nuovo fidanzato a dormire nella loro villa all’Eur. E non gli è andato giù di vedere le foto di Bastian che tiene per mano la figlia Isabel

• Ai David di Donatello, ci sarà una sfida tra Marco Bellocchio e Roberto D’Andò. Il primo ha ottenuto 18 candidature, il secondo 14

• Sono stati annunciati ieri a Roma i 12 finalisti del Premio Strega. Tra loro, 8 donne e solo 4 uomini

• Ibrahimovic ha un problema muscolare a una coscia, rischia di non poter giocare per due settimane

• È morto don Gastone Liut, il prete del Vajont. La notte del 9 ottobre 1963 era parroco di Erto e Casso soltanto da 3 mesi, fu tra i testimoni principali nel processo. Aveva quasi 90 anni

Titoli

Corriere della Sera: Un reporter in cella / Putin contro gli Usa nella guerra fredda

la Repubblica: Bocciati sui diritti

La Stampa: Luce, crolla la bolletta: risparmi per 793 euro

Il Sole 24 Ore: Da aprile bollette luce giù del 55,3% / Rinnovabili, la Ue va al raddoppio

Avvenire: Cantonata europea

Il Messaggero: Dimezzata la bolletta della luce

Il Giornale: Il piano anti-invasione

Leggo: Violenza, lo smartwatch la salva

Il Fatto: Mani Impunite

Libero: Il regalino delle Ong / Tre terroristi sul barcone

La Verità: Parlamento Ue coi fuorilegge, contro i giudici e il governo

Il Mattino: Pnrr, l’Ue: l’Italia fa progressi

il Quotidiano del Sud: Metà degli obiettivi del Pnrr da cambiare

il manifesto: Sbarre e torture

Domani: Il governo non riesce nemmeno ad approvare il decreto sul Pnrr