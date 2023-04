Trapani, gli studenti della quinta A del Nautico si incontrano dopo 50 anni

07/04/2023 07:15:00

Dopo 50 anni si riuniscono gli studenti diplomati nel 1973 sezione V/A capitani dell'istituto Tecnico Nautico di Trapani.

Anche se non tutti hanno intrapreso la via del mare, ancora un cordone di sincera amicizia lì lega. La riunione e' avvenuta in un noto ristorante di Trapani, i partecipanti: Giacalone Ninni, Coppola Marcello, Montalbano Francesco, Anzaldi Emilio, Licata Giuseppe, Daidone Matteo, Crivello Natale, Blunda Daniele, Corso Nanni, Romano Cicciopaolo, Li volsi Giuseppe, Coppola Marcello, Daidone Matteo, Fonte Francesco, hanno anche ricordato quelli che sono prematuramente scomparsi: Randone Stefano, Di Bella Sebastiano e Gino Bruno.