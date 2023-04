Mazara, ecco i costi per le pratiche e i documenti richiesti alla Polizia Municipale

07/04/2023 18:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato la nuova tabella dei costi relativi al rilascio di copia dei documenti amministrativi riguardanti i sinistri stradali, la segnaletica orizzontale e verticale e per le spese istruttorie relative alle istanze dei passi carrabili.

I dettagli sono contenuti nella delibera di Giunta su proposta dall'assessore Matteo Bommarito (responsabile del procedimento amministrativo il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Bucca) va ad attuare l'art. 12 del Codice della Strada.

Nella deliberazione si chiarisce che è fatto assoluto divieto il rilascio di informazioni verbali o telefoniche relative ad incidenti stradali rilevati dagli agenti della Polizia Municipale. Si chiarisce inoltre che il rilascio delle informazioni e della documentazione è invece consentito e gratuito per forze dell'ordine, organismi di soccorso, periti e legali incaricati dal Comune o da istituzioni pubbliche.

Questa la tabella dei costi: Rilascio rapporto completo di sinistro stradale Euro 150,00; Rilascio sintesi del rapporto stradale Euro 60,00; Anticipo spese postali per invio materiale per sinistro stradale Euro 16,00; Ricerca documenti (quali visure, consultazione archivi, ecc.) Euro 20,00: Verbali C.d.S. e di Polizia Amministrativa (stampa dal programma) Euro 20,00; Autorizzazioni, rilascio di copia di rapporti di servizio, sopralluoghi ed accertamenti vari Euro 20,00; Segnaletica verticale e orizzontale passo carrabile Euro 60,00; Spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni per passo carrabile Euro 30,00; Segnaletica verticale e orizzontale per divieti di sosta di fronte ai passi carrabili (sopralluogo, palo verticale segnaletica verticale) Euro 70,00; Spese istruttorie per l’istituzione dello stallo per il carico e scarico Euro 30,00; Segnaletica verticale e orizzontale per divieti stallo riservato carico e scarico (palo + segnaletica orizzontale e verticale) e sopralluogo Euro 70,00; Spese istruttorie per il rilascio dei pass per la z.t.l. Euro 30,00; Spese istruttorie per accesso agli atti Euro 30,00.

La Polizia Municipale sarà tenuta a rilasciare agli interessati, assieme al materiale richiesto, regolare ricevuta di consegna con allegata copia della ricevuta di pagamento che dovrà avvenire da parte del richiedente prima della presentazione della richiesta atti.

Il versamento va effettuato mediante bollettino di conto corrente postale n. 12491918 intestato al Comune di Mazara del Vallo - Servizio di Tesoreria, con la seguente causale "Costo rilascio atti Polizia Municipale".

Le richieste vanno presentate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comando di Polizia Municipale: poliziamunicipale@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it oppure alla pec generale del Comune: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

La risposta del Comune avverrà con lo stesso mezzo telematico.