La morte di Sofia Montalto a Marsala, la dinamica dell'incidente

07/04/2023 16:30:00

Una Fiat Bravo ferma di traverso in mezzo alla strada e uno scooter scivolato per centinaia di metri più avanti.

E' terribile la dinamica dell'incidente che ha provocato, questa mattina a Marsala, in contrada Ventrischi, la morte della ventenne Sofia Montalto.

Una manovra per invertire la marcia dell'auto e la toccata all'angolo anteriore sinistro tra la vettura e lo scooter Beverly sul quale viaggiavano Sofia e il ragazzo che lo guidava. E' questa la dinamica alla base dell'incidente al quale, ha contribuito, anche l'alta velocità.

La signora alla guida dell'auto, stava facendo una manovra per invertire la marcia, ed ha svoltato alla sua sinistra, quando è entrata in collisione con lo scooter. Uno scontro non in pieno, ma di striscio. Si vede, infatti, il colore dello scooter lasciato sul parafango bianco della vettura, l'impatto ha fatto saltare il faro anteriore sinistro dell'auto, mentre la moto ha dei danni alla pedana e nella zona posteriore della sella. Sofia, nell'impatto, purtroppo è stata catapultata in aria volando per decine di metri e riportando, cadendo sull'asfalto, le lesioni mortali.

Una volta arrivate sul posto, le ambulanze del 118 hanno soccorso il giovane alla guida dello scooter, trasportandolo in ospedale. Per la sfortunata ragazza non c'è stato nulla da fare. Strazianti le scene all'arrivo della mamma di Sofia e poi del papà Vito. L'uomo stava lavorando fuori Marsala e alcuni parenti sono andati a prenderlo sul posto di lavoro e lo hanno portato sul luogo dell'incidente.

E sul posto, dove giaceva a terra senza vita la giovane Sofia, oltre ai genitori, sono arrivati anche gli zii e i cugini, straziati dal dolore.