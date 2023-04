Grande vittoria del campionato di terza categoria per la Galactic Academy

08/04/2023 20:09:00

Il Calcio della Provincia di Trapani porta in dote alle cronache sportive il risultato finale del Campionato di Terza Categoria 2022/2023. A festeggiare la promozione in Seconda è la Galactic Academy, società marsalese fondata nel 2017 dai più conosciuti calciatori Angelo Giacalone e Nino Barraco, gravitante nel microcosmo calcistico della Primavera Marsala e dalla quale ha attinto alcuni dei giocatori che hanno consentito questo bel risultato sportivo.

Ad onor del vero uno degli artefici nella costruzione del Team, in questa stagione sportiva, è stato Mariano Saffioti, attuale Direttore Sportivo del sodalizio lilibetano e guerriero di tante battaglie nei campi dalla prima alla terza categoria ed egli stesso giocatore in campo in questo campionato. A lui si sono pian piano uniti, solo per citarne alcuni, giocatori del calibro di Nino Mancuso capitano mai domo, Gioacchino Romeo capocannoniere del torneo con 19 reti, Marco Alagna già nelle file del Marsala 1912 e del Mazara Calcio in Eccellenza, Umberto Panitteri esperto attaccante di categoria già vincitore in prima categoria con il Salemi e Tatchum Tchameni detto Franco vicecapocannoniere della squadra con 13 reti. Una squadra fatta da uomini di carattere che ha dominato il campionato, basti pensare che su 48 punti disponibili, il Galactic ne ha conquistati 43; solo una sconfitta ed un pareggio non hanno consentito un incredibile En Plein che avrebbe, probabilmente battuto tutti i record della disciplina, per lo meno a livello locale.

Vittoria che si deve sia ad uno staff tecnico preparato e capace di motivare gli undici in campo e la panchina dal primo all’ultimo istante di gioco, formato dall’allenatore Giuseppe Culicchia coadiuvato dal collaboratore Francesco Consentino e non per ultimo, dai tifosi e dalle famiglie che il Galactic si è portato in giro per i campi della provincia che hanno sostenuto calorosamente i propri beniamini. Una pagina di bel calcio che ci auguriamo poter rivedere ancora per tanto tempo.