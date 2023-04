Sicilia, si chiude in casa e inizia a sparare sui passanti

08/04/2023 19:00:00

Un uomo di 33 anni di Catania si è barricato in casa in viale San Teodoro e ha iniziato a sparare diversi colpi di pistola in strada, fortunatamente senza colpire nessuno. Sul posto, nel popoloso rione Librino, ci sono le forze dell’ordine. La strada è stata bloccata al traffico. Si attendonono dei mediatori della polizia. L’uomo in passato sarebbe stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.



A chimare la polizia e il personale del 118 è stata la madre dell'uomo allarmata dopo avere ricevuto una sua chiamata in cui le diceva che era solo a casa e che stava molto male.

LA vicenda ricorda quella avvenuta 21 anni fa sempre a Catania e sempre nello stesso quartiere Librino, quando la notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2002 un ex caporal maggiore dei paracadutisti, Nico Buonpane, all’epoca 26enne, dopo avere litigato con il padre, si barricò in casa, da solo, e iniziò a spare dalla finestra centinaia di colpi di pistola contro i passanti.