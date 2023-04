Mazara, il caso nitrati. Qualcosa si muove per l'impianto che dovrebbe "pulire" l'acqua

09/04/2023 06:00:00

A Mazara del Vallo l’iter relativo a quello che volgarmente viene chiamato, dai non addetti ai lavori, come ‘denitrificatore’ pare stia battendo qualche colpo. É giunta in tal senso, proprio qualche giorno fa, una nota stampa dall’amministrazione comunale mazarese.



“Ulteriore passo avanti - si legge nel comunicato - per la realizzazione di un impianto automatico di abbattimento del contenuto dei nitrati nell'acqua dei pozzi di Ramisella. È stato pubblicato il 5 aprile scorso, nel portale ‘TuttoGare’ del Comune di Mazara del Vallo l'avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara di affidamento dei lavori che si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo dei lavori - continua la nota stampa - da affidare per il ‘potabilizzatore/denitrificatore’ ammonta ad euro 483.477,23 oltre ad euro 21.652,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo dell’opera pubblica, compreso somme a disposizione dell’amministrazione comunale ammonta a circa 900mila euro. Il progetto - fanno sapere dall’Ente - elaborato su incarico dell'amministrazione dallo studio dell'ingegnere Matteo Noventa, è stato approvato con determina n. 755/2023 del dirigente del settore tecnico, architetto Maurizio Falzone. Responsabile unico del procedimento è il tecnico comunale Mario D'Agati con il supporto tecnico specialistico dell'ingegnere chimico Nino Polizzi di Trapani. Si chiarisce - sottolinea il comunicato stampa - che la manifestazione d'interesse è propedeutica alla procedura di affidamento successiva. In questa fase, nel portale ‘TuttoGare’ entro il 13 aprile, gli operatori interessati potranno manifestare l'interesse ad essere invitati alla successiva procedura e pertanto in questo momento non vanno presentate offerte economiche. Il sito in cui si prevedono gli interventi di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione comunale si trova all’interno dell’area già attualmente destinata a questo uso, situata all’incrocio di via Nuova Zelanda e di via del Mare”.

“Con la pubblicazione della manifestazione d'interesse - sottolineano l'assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente e l'assessore alla Sostenibilità Ambientale, Teresa Diadema - si compie finalmente un decisivo passo in avanti per concretizzare un'azione che il sindaco ha avviato già da qualche anno per risolvere una volta per tutte l'annoso problema della potabilità dell'acqua, soprattutto in riferimento all'alto valore dei nitrati che interessa soprattutto il quartiere Trasmazaro, ma che rischia di allargarsi al resto del territorio”.

Dopo lo svolgimento della manifestazione d'interesse e della successiva gara, dal momento della consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria i lavori dureranno circa 6 mesi.

Per maggiori dettagli clicca i link: 1) AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E ALLEGATI; 2) DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO

L’ultima promessa sulla risoluzione del problema nitrati era stata fatta a Tp24.it il 17 novembre 2022 dal sindaco, Salvatore Quinci, che aveva affermato come sarebbe andata e potete rileggerlo qui: il sindaco Quinci: "Entro il 2023 il problema sarà risolto"

