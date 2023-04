Trapani, il Rotary dona una "Lactarium" al Sant'Antonio Abate

09/04/2023 09:00:00

“Entro il mese di maggio speriamo di realizzare e attivare la Banca del Latte”. A dare l’annuncio la dott.ssa Simona La Placa, primaria del reparto Neonatologia dell’Ospedale Sant’Antonio di Trapani, in occasione della donazione del Lactarium da parte del Rotary Club Trapani Birgi Mozia, Distretto 2110, a favore di tutti i neonati del nosocomio.

Scalda biberon, tiralatte elettrici e tiralatte manuali, sterilizzatori consegnati dal Rotary Club lunedì 3 aprile. All’inaugurazione, con il classico taglio del nastro, erano presenti oltre alla Presidente del Club Rotary Trapani Birgi Mozia Salvina Di Vincenzo, il Commissario straordinario dell’Asp Vincenzo Spera, Simona La Placa responsabile del reparto di neonatologia, Laura Giambanco, responsabile del reparto di Ginecologia. Si concretizzano i progetti del reparto di neonatologia

“Ringrazio il Rotary per questa donazione - ha dichiarato il commissario straordinario dell’ASP, Vincenzo Spera – perché si innesta in un progetto più grande che è quello della costituzione della banca del latte”

“Come azienda abbiamo realizzato uno sportello allattamento al seno – specifica La Placa – per seguire le mamme dopo il parto ma anche dopo le dimissioni. C’è un numero di telefono, c’è la possibilità di contattarci anche attraverso i social per sostenere le mamme e rispondere a dubbi e perplessità. In futuro non immediato ma certamente prossimo, ci piacerebbe anche prevedere un accompagnamento presso il domicilio di queste mamme durante l periodo di allattamento”.

Lactarium e “Amore materno” - Il Lactarium è una stanzetta attrezzata dove mamme che non possono allattare il neonato o prematuri, possono usufruire del latte donato da altre mamme. Un ambiente intimo e protetto, dove viene salvaguardato il contatto prolungato tra la madre e il bambino dopo il parto. Una esperienza fondamentale perché facilita l'allattamento al seno e rende la madre più fiduciosa e tranquilla nell'accudire il proprio bambino una volta a casa.

Il Lactarium ha accolto nell’immediato la prima neo mamma, a testimonianza del valore prezioso del latte materno e della utilità della donazione. L’impegno alla donazione da parte del Rotary Club si è concretizzato nel giro di poco tempo per la determinazione della Presidente Salvina Di Vincenzo e l’aiuto economico di un’impresa attiva nel settore marmifero del territorio di Custonaci: la Perla Marmi. Il tutto a meno di un anno dalla presentazione del progetto, nato per sostenere una delle sette aree di intervento del Rotary: l’area materno-infantile. “Amore materno” è poi il titolo del quadro che un noto pittore di Castellammare del Golfo Giovan Battista Di Liberti ha voluto donare al reparto di neonatologia. Il pittore, presente alla inaugurazione, ha firmato una copia conforme di questa sua opera vincitrice del primo premio internazionale Delfino D’oro 1999.

Anna Restivo