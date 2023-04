La maestra amica di Messina Denaro e quella che fa dire le preghiere in classe...

09/04/2023 10:02:00

In queste ore si discute molto della maestra sospesa dieci giorni per aver fatto recitare in classe l’Ave Maria e il Padre Nostro.

La vicenda, come accade sempre in Italia, è raccontata in maniera fumosa (molti particolari non sono credibili, e non si capisce bene chi e come abbia comminato questa sanzione), e ha scatenato un dibattito tra favorevoli e contrari, con il grande circo della politica che si è mosso.

Certo, va detto che - se è confermata la notizia - la mente corre alla maestra Laura Bonafede, amica di Matteo Messina Denaro. Lei è stata sospesa per dieci giorni, la maestra con le sue preghiere per venti ...

Lo sottolinea pure l'assessore alla formazione della Regione Siciliana, Mimmo Turano: “La maestra sospesa per le preghiere in classe la prenderò come consulente” .

In un video l'assessore all’istruzione dichiara “E' incredibile quanto succede in Italia, la maestra che conosce Matteo Messina Denaro viene sospesa per dieci giorni mentre una maestra che fa recitare le preghiere in classe durante il periodo natalizio viene sospesa per 20 giorni”.