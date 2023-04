Alcamo, costa 13mila euro il concerto dei "Neri Per Caso"

10/04/2023 11:00:00

Ad Alcamo il 20 giugno per la Festa della Patrona Maria Santissima dei Miracoli ci sarà il concerto dei Neri per Caso.

L'amministrazione comunale con una sua determina ha impegnato la somma di 13.821 euro per la spesa complessiva. Il soldi stanziati serviranno a pagare diversi servizi dell'organizzazione del concerto che si terrà in piazza Ciullo.

Il costo, oltre al compenso dei sei cantanti della band, comprende il pagamento di spese di viaggio, alloggio ecc. La somma impegnata verrà affidata alla Top Agency Music srls di Roma, che si occupa dell'organizzazione dei concerti dei Neri per Caso.

Non mancano le polemiche e le critica per la spesa di questo concerto. Sui social c'è chi dice che bisognerebbe valorizzare le band locali, e chi invece, vorrebbe che si spendessero questi soldi per il decoro della città.

Loretta : "E meno male che bisogna valorizzare il territorio... Senza nulla togliere ai neri per caso, con cui sono cresciuta...ma perché non impiegare queste somme per gruppi locali?". Ma c'è anche chi apprezza come Lory che dice: "lamentatevi per le giuste cause quotidiane...".