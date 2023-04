Lo Sport del weekend: La Seap-Sigel perde a Como, ormai è B1 - Torna alla vittoria il Trapani Calcio 

10/04/2023 06:00:00

• Basket: In serie A2, la Pallacanestro Trapani perde in casa contro Basket Rimini 58-62. Non solo senza Stumbris, che ci prova in A1, ma anche senza Rupil, ennesimo infortunato dell'ultimo momento, i granata di Daniele Parente non riescono a venire a capo di un match che Rimini gestisce bene in tutte e quattro le frazioni di gioco. Al riposo lungo le squadre si trovano praticamente appaiate, con soltanto due punti di vantaggio per gli ospiti, ma sarà il terzo/quarto a creare il gap che Trapani non riuscirà più a recuperare. Sarà un 9-20 per Rimini, che anche con il recupero dell'ultima frazione i granata non riusciranno a colmare perdendo il match di quattro lunghezze. A salvezza già acquisita, in una stagione "maledetta", manca soltanto la soddisfazione della vittoria da consegnare ai tifosi granata che, vista la loro costante presenza al Palazzetto, sicuramente meritano. E' l'ultimo obiettivo di questa squadra in questa stagione: far sorridere gli spalti. Top scorer Romeo 18, Davis 10. Di seguito il post partita di Coach Parente.

• Volley Femminile: In serie A2, brutta sconfitta per la Seap-Sigel Marsala Volley che perde nella sesta giornata, ultima di andata della Pool Salvezza, a Como contro l'Albese Volley con un secco 3-0 dai parziali inequivocabili, 25/15, 25/13 e 25/17. Doveva essere la partita del possibile rilancio per le ragazze di Coach Buonavita ed invece le capoclassifica della Pool Salvezza trovano strada libera per una facile vittoria che condanna, visti anche i risultati delle avversarie, il Marsala Volley alla retrocessione in serie B1. Anche se la matematica ancora non condanna le biancoazzurre marsalesi, il fatto di essere rimaste con 18 punti in classifica e ponendo l'asticella della salvezza a quota 29, potrebbero non bastare sei vittorie consecutive in tutto il girone di ritorno che comunque sembrano un miraggio vista la poca redditività del girone di andata di questa seconda fase di Campionato. Sicuramente, in questa stagione, non hanno aiutato il roster incompleto ed alcuni infortuni, ma di certo, a partire da oggi, bisognerà ricostruire quel progetto che tanta notorietà ha portato a Capo Boeo dopo tutti questi fantastici anni in serie A2. Di seguito la simpatica intervista a Matilde Frigerio della Seap-Sigel che a Como si ritrova come avversaria Alice Nardo, compagna di tante battaglie.

• Volley Femminile: In serie B1, la GesanCom Fly Volley Marsala affida la panchina a Coach Tani Frinzi Russo in vista delle ultime quattro giornate di stagione regolare. Due match in casa, il primo, scontro diretto di domenica 16/4 contro San Salvatore Telesino ed il secondo contro il forte Melendugno sabato 29/4. Due match in trasferta contro Terrasini sabato 22/4 ed il secondo contro Castellana Grotte sabato 6/5, entrambi due importantissimi scontri diretti per la salvezza diretta nel Campionato di B1. L'arrivo del tecnico agrigentino dovrà apportare quel grado di esperienza che servirà a capitan Chiara Scirè e compagne per mantenere la posizione in classifica e di conseguenza la conquista della permanenza nella categoria.

• Ciclismo: Martedì di scena il Giro di Sicilia con partenza da Marsala. Una prima prova di 159 Km con arrivo ad Agrigento che sicuramente appassionerà gli amanti delle due ruote. Novità per la Città di Marsala, la presenza del forte Team Area Zero D'Amico che, grazie al progetto "Resto al Sud" del Direttore Marketing Giovanni Sardone già Presidente del Football Club Marsala, proverà a creare un vivaio dall'imponente valore aggiunto senza l'ausilio dell'immigrazione in ambito sportivo che svuota il meridione d'Italia di giovani talenti ad appannaggio delle più celebri squadre del nord.

Il team Marsalese Star Cycling Lab, è stato impegnato su più fronti nel sabato pre Pasquale. L'atleta Trapanese Simone Salvo, fresco Main Sponsor del team lilibetano con l'azienda Zeen Bikes per la stagione 2023, ha partecipato all'edizione Master della Parigi-Roubaix innalzando così il livello di impegno e prestigio del club siciliano, ottenendo oltretutto un'ottimo piazzamento alla sua prima partecipazione. Star Cycling Lab di scena anche con i Giovanissimi; il vivaio del team a Pois, è presente al Trofeo delle Società di Palermo con 4 atleti, Riccardo De Maria all'esordio, Francesco Stabile, Francesco Bendici e Samuele Piccione. Quest'ultimo, piccola stella emergente, si piazza al secondo posto assoluto alla sua prima gara stagionale. Ora i fari puntati sulla Granfondo della Ceramica, di Santo Stefano di Camastra.

• Calcio: In serie D girone I, il Trapani batte il Ragusa al Provinciale di Erice 2-0 grazie alle reti di Carbonaro e di Cangemi all'87'. Una vittoria che riporta il buon umore in casa granata, ma soprattutto porta una buona ventata di positività ai tifosi trapanesi di certo arrabbiati per l'ultima sconfitta. Un assolo del Trapani, durato tutto l'incontro, ha impegnato verso la porta ragusana gli avanti granata senza però riuscire nell'intento di gonfiarne la rete almeno fino al 50' del secondo tempo quando Carbonaro infila l'estremo ragusano con un bel diagonale dalla sinistra. Sarà, poi, Cangemi all'87' a siglare il rigore che confermerà la vittoria con il più classico dei risultati. Il successo, visto anche i risultati delle concorrenti, riporta i granata all'interno della griglia playoff con 46 punti scavalcando il Licata e la Vibonese bloccate da pareggi. Di seguito gli highlights del match.

• Futsal: "Con orgoglio annunciamo la nostra candidatura ad ospitare le Final Four Nazionali di Coppa Italia 22/23. Adesso la palla passa alla Divisione Calcio a cinque, che dovrà indicare la location che ospiterà le Final Four maschili e decidere femminili. A prescindere quale sarà l'esito, vogliamo ringraziare l'Assessore allo Sport Avv. Ignazio Bilardello, il dirigente allo Sport Dott.Filippo Angileri e i responsabili dell'ufficio Anna Rallo e Tony Genna. Per ultimi e non per importanza, la Marsala Volley per aver spostato la gara, permettendoci di avere il palazzetto interamente a disposizione in data 30/04 e la ASD Pallamano Marsala per aver anticipato il Match del 29/04".

Questo il post del Marsala Futsal 2012 che annuncia la candidatura di Marsala alla Final Four di Coppa Italia. Al Team lilibetano si uniranno le candidature di Cagliari e di Montesilvano, ma la Divisione di Calcio a 5 prenderà la decisione di disputare la Final Four in campo neutro e più precisamente a Prato (FI) il 29 ed il 30 aprile. Peccato, sarebbe stata una grandissima occasione per la Città per far vedere le sue bellezze a tutta l'Italia e per i tifosi che non potranno sostenere al Palazzetto i propri beniamini. Ciò non toglie che si dovrà fare giungere ai ragazzi del Presidente Tumbarello il sostegno di tutta la Città, perchè la Final Four è l'occasione che potrebbe condurre i colori azzurri nella promozione in serie B ed alla vittoria di un prestigioso trofeo nazionale. Forza ragazzi.