11/04/2023 15:09:00

E' venuto a mancare ieri, 10 Aprile 2023, a Marsala, Natale Valenti.

Era nato a Marsala il 31 Agosto del 1940.

Funzionario pubblico integerrimo, aveva lavorato presso l'Ufficio del Registro prima ad Ancona, poi a Trapani, ed infine a Marsala, sempre con un alto senso dello Stato e delle istituzioni.

Gli amici e i parenti lo ricordano in queste ore come un uomo giusto, un comunista vero (quando dichiararsi comunisti in questa terra non era affatto semplice ...).

I funerali si terranno oggi, 11 Aprile 2023, alle 16 in Chiesa Madre a Marsala.